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Общество

За 3 года Минздрав заменил 120 руководителей медучреждений из 250

За три года министр здравоохранения заменил 120 руководителей медучреждений из 250 в Кыргызстане. Об этом сегодня на выездной пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила депутат парламента Альфия Самигуллина.

Она прокомментировала последнее увольнение шести главврачей в Бишкеке. «Это неправильная практика, я это не поддерживаю. Но дело не в том, что руководителей уволили, а в том, что мы сократили городской департамент здравоохранения. В результате все учреждения прошли перерегистрацию, соответственно, все сотрудники считаются уволенными, и их заново набирают на работу», — сказала Альфия Самигуллина.

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«Наш министр решил, что среди руководителей есть пенсионеры и те сотрудники, качество работы которых оставляет желать лучшего. И расстался с ними. В парламенте этот вопрос бурно обсуждали. Депутатам поступили письма. Наверное, будет создана рабочая группа по данному вопросу», — добавила нардеп.

Другой участник брифинга — бывший председатель Общественного совета Минздрава Айбар Султангазиев — отметил, что увольнение 120 главврачей прошло под лозунгом реформ.

«Три года прошло, а реформ я что-то не чувствую. Это прямая дискриминация людей, когда говорят, что он старый, его надо уволить. В основном все из шести уволенных напрямую, открыто выступали против позиции министра по каким-то вопросам. Одним словом, это просто беспредел», — сказал он.
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