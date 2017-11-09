Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно вечером». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила одна из освобожденных от должности, главврач Городского эндокринологического диспансера Светлана Мамутова.

«Стаж в здравоохранении у меня 45 лет. Коллектив диспансера стабильный, дружный, нет текучести кадров, в отличие от Минздрава. Я подготовила молодую смену, — сказала она. — Приказ, изданный министром Талантбеком Батыралиевым, юридически безграмотный. Нарушено несколько статей Трудового кодекса КР. Журналистам министр позже заявил, что уволены в основном лица пенсионного возраста, а надо двигаться вперед. А сказать это и поблагодарить, вызвав в Минздрав, слабо? Я заслужила уважительное отношение к себе, можно было предупредить за месяц, как полагается по законодательству, о расторжении договора. Хотя договор заключен на неопределенный срок. Приказ готовился тайно вечером».

Светлана Мамутова добавила, что в госорганах создаются общественные советы. «Сейчас идет новый набор. Из правительства поступил запрос на трех новых кандидатов, имеют ли они родственные связи с министром. Вместо того, чтобы конкретно ответить на вопрос, Минздрав дает неправомочный ответ, что он не рекомендует этих лиц в общественный совет. А это уважаемые люди с активной гражданской позицией, которые принесут пользу здравоохранению. Но министру не нужны такие, ему нужен карманный общественный совет», — отметила она.

Светлана Мамутова намерена оспаривать приказ министра в судебном порядке.

Экс-директор Центра семейной медицины № 2 Жыргыл Касымалиева отметила, что имеет стаж в здравоохранении 33 года, из них в ЦСМ № 2 — 8 лет. «За время работы коллектив поликлиники достиг больших успехов, был признан лучшим среди центров семейной медицины города Бишкека. Я свои функциональные обязанности выполняла добросовестно. Меня уволили по надуманному поводу», — сказала она.

«Одним приказом уволили шестерых. Документ неправомочный, он звучит так: «Расторгнуть трудовые договоры». Какие договоры он хочет расторгать, если у нас их не было? Мы не подписывали их. По закону нас должны были уведомить об увольнении. Министр не имел права увольнять тех, кто был на больничном или в отпуске. Где такое видано, что министр сам отправляет человека в трудовой отпуск и подписывает приказ об увольнении?» — задалась она вопросом.

Жыргыл Касымалиева добавила, что также намерена судиться с Минздравом.

Напомним, приказом министра от 2 ноября уволены следующие руководители: директор Центра семейной медицины № 2 Жыргыл Касымалиева; главврач Городской клинической больницы № 1 Жусуп Бошкоев; главврач Поликлиники студентов Чынара Балтабаева; главврач Городского эндокринологического диспансера Светлана Мамутова; директор Городского перинатального центра Бурул Алмазбекова, а также и.о. главного врача Специализированного центра реабилитации детей и семьи Роза Кочорбаева.

Глава Минздрава Талантбек Батыралиев пояснял решение тем, что дает дорогу молодым: «Мир не стоит на месте. Освобождаемые от должностей руководители в основном пенсионного возраста. Они положили немало сил, чтобы улучшить оказание медицинской помощи гражданам страны, но надо двигаться вперед и давать дорогу молодым».

«В мой адрес уже высказываются несогласия с принятым решением и посыпались угрозы пикетирования. Но сколько можно занимать свои должности?! Многие из управленцев сидят на них по тридцать и более лет», — отметил чиновник.