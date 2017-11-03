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Общество

Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым

Минздрав КР расторгнул трудовые договоры с руководителями шести организаций здравоохранения Бишкека.

Приказом министра от 2 ноября уволены следующие руководители: директор Центра семейной медицины № 2 Жыргыл Касымалиева; главврач Городской клинической больницы № 1 Жусуп Бошкоев; главврач Поликлиники студентов Чынара Балтабаева; главврач Городского эндокринологического диспансера Светлана Мамутова; директор Городского перинатального центра Бурул Алмазбекова, а также и.о. главного врача Специализированного центра реабилитации детей и семьи Роза Кочорбаева.

В Минздраве КР готовы объявить конкурс на позиции руководителей организаций здравоохранения столицы. При желании участвовать в конкурсе уволенные руководители могут подавать документы на общих основаниях.

Мир не стоит на месте. Освобождаемые от должностей руководители в основном пенсионного возраста. Они положили немало сил, чтобы улучшить оказание медицинской помощи гражданам страны, но надо двигаться вперед и давать дорогу молодым.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев
«В мой адрес уже высказываются несогласия с принятым решением и посыпались угрозы пикетирования. Но сколько можно занимать свои должности?! Многие из управленцев сидят на них по тридцать и более лет», — отметил чиновник.

По словам начальника Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР Самата Тойматова, договоры не будут заключены также с теми руководителями, которые имеют нарекания со стороны населения по качеству оказания медицинской помощи, а также по соблюдению санитарно-гигиенических норм и стандартов инфекционного контроля.

Контроль исполнения приказа Минздрава КР возложен на статс-секретаря ведомства Жазгуль Кийизбаеву.
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