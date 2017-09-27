Продажа MegaCom. Вопросы к Елене Нагорной

Не успел Фонд по управлению государственным имуществом объявить, что нашел покупателя на компанию MegaCom, как тут же возникли вопросы относительно предполагаемого приобретателя.

Пристроили

Председатель ФУГИ Болсунбек Казаков рассказалчто на покупку ЗАО «Альфа Телеком» поступила только одна заявка — от частного лица, гражданки России Елены Нагорной. Конкурсная комиссия изучает финансовую состоятельность покупателя, проводит с ней переговоры. Сама Елена Нагорная находится в Бишкеке.

Пока известно, что компанию готова купить Елена Нагорная. Она согласна на все выставленные условия по сделке, представить банковские счета и перевести деньги в ближайшее время. Вся информация о ней имеется в Интернете. Болсунбек Казаков

Напомним, продать MegaCom через аукцион не получилось. Пять раз их объявляли, снижали цену, но желающих купить компанию с сомнительной историей не нашлось. Ее решили продавать методом прямого договора, но не ниже установленной цены — 13,5 миллиарда сомов.

По условиям продажи компании претенденты должны представить ценовое предложение о приобретении 100 процентов акций. Покупатель должен уплатить 7 процентов комиссионного сбора сверх цены продажи. Кроме того, решения по всем судебным искам покупатель берет на себя.

Ранее в ФУГИ сообщали, что покупкой заинтересованы крупные сотовые компании Китая, Южной Кореи и Турции. Но почему-то MegaCom решили продать импортеру чая и кофе из Африки.

Чайная принцесса

Мы не имеем ничего против Елены Нагорной, поставок чая и Африки, но согласитесь, это вызывает вопросы — весьма скромный импортер продуктов вдруг решил заняться коммуникациями. Не исключено, что Елена Нагорная не будет самолично управлять сотовым оператором, а наймет грамотных менеджеров.

По совету главы ФУГИ ИА «24.kg» попыталось в открытых источниках найти больше информации про Елену Нагорную, чем «гражданка России». По номеру телефона, указанному на ее сайте, связались с представителем покупателя. К слову, мужчина весьма грубо отвечал на вопросы, хотя мы лишь хотели уточнить, та ли это Нагорная или ее однофамилица.

Мужчина послал нас в Фонд госимущества «или кто там у вас занимается этим вопросом». Из сказанного делаем выводы, что нашему собеседнику в Москве известно о сделке и том, кто курирует этот вопрос. Следовательно, и Елена Нагорная та самая. Позже в ФУГИ подтвердили наши предположения.

Из биографии, опубликованной на официальном сайте Нагорной: в 2004 году окончила Московский институт иностранных языков и международных связей. В 2013 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАХНИС) по программе «Организация парламентской деятельности».

Опыт в сфере грузоперевозок (1997-2006), торговле и производстве чая и кофе (с 2006 года по настоящее время). Имеет хорошие деловые связи со странами Африки, начавшиеся с импорта чая и кофе и углубившиеся до партнерства в области развития деловых отношений с Кенией, а затем и с другими странами континента.

Под руководством Елены Нагорной разработана программа «Система здорового питания для людей различных возрастов, включая детей». В 2014 году основала некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству отечественных и африканских организаций «Торговый альянс стран Африки», в котором занимает пост генерального директора.

Елена Нагорная является учредителем журнала «Качественные и безопасные продукты питания» и членом экспертного совета при комитете Госдумы РФ по промышленности.

Кроме того, она возглавляет ООО «Африка ТМ», «Дом Кении», целью работы которых является содействие поставкам и продвижению кенийских товаров на российский рынок.

Очередная афера?

Недоверие к покупателю появились не только у журналистов. Депутаты Жогорку Кенеша также считают, что ФУГИ должен отчитаться, с кем ведет переговоры относительно продажи MegaCom, чтобы не получилась такая же история, как с Liglass Trading.

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Напомним, в том случае не маловажную роль сыграл активист Эдиль Байсалов, который обнародовал нелицеприятную информацию относительно инвестора. Конечно, он не оставил без внимания информацию о продаже сотовой компании импортеру чая.

«Большинство компаний пустышки с громко звучащими названиями типа «Торговый альянс Африки в России». Компания, принадлежащая Нагорной, по которой имеются сведения в международной в базе данных Duns & Bradstreet, — ОсОО «Контраст-Ти». Импортирует чай и кофе из Кении. Она произвела продажи в последний отчетный период на $64 тысячи и имела убытки в $3 тысячи. Стоимость компании оценивается в отрицательные $70 тысяч», — отметил Эдиль Байсалов.

Российские СМИ выяснили, что у Нагорной есть активы в строительной сфере и энергетике. Она также занимает должность помощницы депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Поддубного.

MegaCom входит в тройку операторов на рынке Кыргызстана. По собственным данным компании, на конец 2015 года ее абонентская база составляла 3,5 миллиона подключений. По оценке Telecom Daily, лидирует на этом рынке Beeline.

«У MegaCom хороший охват и ценовое предложение, но это очень рискованный актив из-за многочисленных судебных разбирательств», — отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Когда финансы поют романсы

Интересны и финансовые отчеты компаний, которыми владеет Елена Нагорная. Так, ООО «Контраст-Ти» в 2014 году получила выручку в 20,4 миллиона рублей, а убыток в 100 тысяч рублей. В 2015-м дела компании ухудшились. Она выручила 4,6 миллиона рублей, убыток составил 239 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность составила 9,2 миллиона и 12,3 миллиона рублей соответственно. В то же время ООО в 2014-м имеет 2,8 миллиона, а в 2015-м — 3,3 миллиона рублей заемных средств по краткосрочным обязательствам.

Заемные средства по долгосрочным обязательствам составляют 14,3 миллиона и 3,7 миллиона рублей. Кредиторская задолженность за два года превышает 43 миллиона рублей.

Финансисты считают, что эта компания убыточная, учитывая, что за год убытки только увеличились. О проблемах говорят и заемные средства.

Другая компания, зарегистрированная на Нагорную — ООО «Кени-Ти» также работает в убыток. В 2016-м он составил 2 миллиона рублей. Кредиторская задолженность переходит из года в год и составляет 40,7 миллиона сомов. Прибыль составила всего 74 тысячи рублей.

Еще одно подтверждение, что у Нагорной не все в порядке с финансами. Так, акционерное общество «ПФК «БИН» сдало в аренду ООО «Контраст-Ти» нежилое помещение, являющегося частью здания, входящего в состав Холодильно-складского комплекса. Однако компания не платит по договору.

Задолженность по арендной плате с сентября 2015 года по апрель 2016-го составляет 540 тысяч 887 рублей. Суд вынес решение в пользу истца и обязал «Контраст-Ти» погасить долг.

Претензии к «Контраст-Ти» были и у ООО «РПТ». Компания Нагорной не выполнила обязательства по поставке товара. Сумма иска составила 429,4 тысячи рублей. Претензии возникли и у ЗАО «Вайт», которое поставило товар, а «Контраст-Ти» не оплатило поставку.

Чиновники ФУГИ пока не делают никаких выводов относительно Елены Нагорной. Ее личность проверяют компетентные органы. Но, судя по ажиотажу вокруг сделки, бизнес-леди уже готова отказаться от покупки.