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Власть

Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай

«MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, правительство отказалось от сделки с Liglass Trading, потому что это сомнительная компания.

«Это была сделка с мошенниками со стекольного завода. Теперь мы хотим отдать MegaCom какой-то женщине, которая возит чай. Такую крупную компанию должны покупать крупные корпорации. Она себе лично покупает сотового оператора?» — задался вопросом Жанар Акаев.

В ФУГИ отметили, что направляли официальные письма сотовым корпорациям Китая и Турции, но они отказались покупать MegaCom.

Напомним, Елена Нагорная, готовая купить MegaCom, — российский импортер кофе и чая из Африки.
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