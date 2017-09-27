Депутаты считают, что правительство спешит с продажей MegaCom Елене Нагорной. Об этом они сообщили сегодня на заседании.

По словам Рыскелди Момбекова, «на MegaCom какое-то проклятье». «Суды не завершены. Это говорит о том, что глава ФУГИ должен уйти. Сначала нужно было договориться, а потом говорить, что нашли покупателя. Вы же можете не продать компанию», — сказал нардеп.

В ФУГИ отметили, что по национализированным объектам много обязательств. Елена Нагорная согласилась с ними. Не исключено, что в процессе переговоров она откажется от сделки. Относительно ее личности в компетентные органы направлены запросы, и «сегодня-завтра поступит ответ».

Ирина Карамушкина добавила, что необходимо провести выборы, а потом вернуться к этому вопросу. Правительство должно предоставить информацию о покупателе.