В День независимости изменятся схемы движения маршрутов городского транспорта

В связи с ограничением движения в День независимости по проспекту Чуй и улице Киевской от Тоголока Молдо до Тыныстанова внесены изменения в схемы движения маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как сообщается, с 6.00 до 12. 00 будет приостановлена работа троллейбусного маршрута № 9. Схема маршрута № 7 будет сокращена со стороны микрорайона «Тунгуч» до остановки «Цирк» по улице Абдрахманова, со стороны жилого массива «Ак-Ордо» — до Ошского рынка.

Движение автобусных маршрутов № 38 и № 42 будет осуществляться по улице Токтогула и Московской (в зависимости от направления движения), автобусного маршрута № 7 — по проспекту Жибек Жолу.

Микроавтобусные маршруты, осуществлявшие движение по проспекту Чуй и улице Киевской (на указанном участке), будут также временно перенесены на улицы Токтогула, Московскую, Фрунзе.

Мэрия столицы просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.