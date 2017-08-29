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Общество

На процессе по делу Садыра Жапарова заявили еще один отвод судье

Адвокат Садыра Жапарова Шарабидин Токтосунов заявил еще один отвод судье. На этот раз Керезбеку Эсекееву.

«Ранее он рассматривал меру пресечения моему подзащитному и вынес незаконное решение, противоречащее УПК», — сказал адвокат.

Председатель коллегии судей Жанылык Мамбеталы, вернувшись из совещательной комнаты, зачитала постановление об отказе в удовлетворении. Первое ходатайство было заявлено об отводе самой Мамбеталы, но также осталось без удовлетворения.

Напомним, Садыр Жапаров приговорен Первомайским районным судом к 11,5 года колонии усиленного режима. Его оправдали по трем статьям — «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако признали виновным по статье 227 «Захват заложников» УК КР.
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