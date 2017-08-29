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Общество

Суд Жапарова. Адвокат подсудимого заявил отвод судье

Сегодня началось рассмотрение уголовного дела Садыра Жапарова в суде второй инстанции, и сразу же адвокат подсудимого Шарабидин Токтосунов заявил отвод судье.

Коллегия судей Бишкекского городского суда под председательством Жанылык Мамбеталы ходатайство об отводе не удовлетворила.

Поводом для завленного отвода стало то, что коллегия решила продолжить судебное заседание, несмотря на отсутствие остальных адвокатов подсудимого. По словам Шарабидина Токтосунова, их не оповестили о том, что процесс назначен на сегодня.

Напомним, Садыр Жапаров приговорен Первомайским районным судом к 11,5 года колонии усиленного режима. Его оправдали по трем статьям — «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако признали виновным по статье 227 «Захват заложников» УК КР.
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