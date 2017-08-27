Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Да здравствует воскресенье, ибо этот день прекрасен! Позвольте себе немного полениться: выходной же. Завтра всем на работу, но это только завтра, а пока давайте набираться сил и позитивных эмоций. Их мы вам точно обеспечим.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей в Бишкеке по-прежнему перекрыты:

— Калыка Акиева(от Токтогула до Киевской);

— Тыныстанова — (от Токтогула до Киевской);

На сегодня в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» дорожно-строительные работы ведутся на 32 городских улицах.

Закрыты в связи с ремонтом полотна:

— Мурманская — от Садыгалиева до Б.Алыкулова;

— Турусбекова — от Чуйкова до Жибек Жолу;

— Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина.

Полный список перекрытых из-за ремонта дорог здесь.

Люди, которые меняли мир

«Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа». Фаина Ранеская.

Остроумная, талантливая, непревзойденная Фаина Георгиевна Раневская родилась 27 августа 1896 года в Таганроге, в еврейской семье. Окончила таганрогскую Мариинскую женскую гимназию. Увлекалась театром с 14 лет.

В кино она дебютировала еще в 1934 году в фильме Михаила Ромма «Пышка». Всего в фильмографии актрисы около 30 киноролей. Раневская была из тех людей искусства, что считают свой талант проклятьем.

Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной... Фаина Раневская

Она и правда была невероятно одиноким человеком и единственным существом, скрашивавшим одиночество актрисы, была подобранная ею дворняжка.

Раневская — единственная актриса, которая не прославилась бурными романами, хотя слухов вокруг нее ходило достаточно. Но Фаина Георгиевна никогда не теряла чувства юмора. Ее остроумие осталось в памяти людей россыпью афоризмов и правдивых анекдотов.





Однажды Раневская после спектакля сидела в своей гримерке совершенно голая и курила сигару. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге застыл один из изумленных работников театра. Актриса не смутилась и произнесла: «Дорогой мой, вас не шокирует, что я курю?».

Освежим память? Вот несколько афоризмов великой актрисы, которые спустя много лет не теряют своей остроты и актуальности:

— Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать.

Всю жизнь я страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень. Фаина Ранеская

— Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.

— Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна для того, чтобы нравиться глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным.

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. Фаина Ранеская

— Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм — это не извращения. Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду.

— Талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности.

— Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.

Памятные даты

Ох, сегодня столько хочется рассказать! И открытие старейшей авиационной школы в США, и полет первого реактивного самолета с турбинным двигателем, и испытание катапульты, а отправка космической миссии для изучения Венеры чего стоит? Но чем-то пришлось жертвовать, потому что карта вам не маршрутка — в нее все не влезет!

Догадались, что мы не будем говорить обо всем, что только что перечислили? Как говорили в университете, мы даем вам базу, остальное — на самообразование.

Сегодня День работника угольной промышленности Кыргызской Республики. Поздравляем всех, кто имеет отношение к этомй празднику! Ура.

Ну и в продолжение темы добычи. 27 августа 1859 года считается началом развития американской нефтяной промышленности. США от нас далеко, но расстояние не повод, чтобы не порадоваться. Итак, в этот день полковник Эдвин Дрейк близ американского города Тайтасвилла (шт. Пенсильвания) пробурил первую нефтяную скважину.

В 1962 году — после завершения строительства первой очереди ТЭЦ города Фрунзе распоряжением Совнархоза республики создается энергетическое предприятие «Фрунзенская ТЭЦ» с подчинением «Кыргызэнерго».

запрещающий

взяточничество госчиновникам

257 лет назад произошло, на наш взгляд, очень важное событие. Императрица Елизавета издала указ,. Мы, конечно, знаем, что коррупцию искоренить сложно, но только представьте, если бы такого указа, а в последующем и законов, о запрете в природе не существовало... Фильм ужасов какой-то.

Немного юмора на эту тему. Первая взятка чиновника. Получилось смешно.

день рождения ПФК ЦСКА

Открываю тайну: я болею за ЦСКА! И сегодня у армейецв день рождения. Оле-оле-оле-оле. В 1911 году состоялся первый матч в истории армейского футбола. В этот день команда ОЛЛС в рамках первенства Москвы обыграла клуб «Вега» со счетом 6:2. И, по сообщению официального сайта клуба, именно с этого дня следует вести отсчет славной истории команды и отмечать. И снова: оле-оле-оле-оле! Порадуйтесь со мной, не будьте буками...

Состав ОЛЛС в первом матче: Буховцев, Томсен, Шафоростов, Фаворский, Кынников, Строганов, С. Четвериков, Горский, В. Четвериков, Никифоров, Каратаев.

Ну, и напоследок. Сегодня, можно сказать, день рождения у Тарзана Эдгара Берроуза. Именно 27 августа 1912 года он опубликовал первый рассказ о приключениях этого героя.

Между прочим, Берроуз оказал колоссальное влияние на массовую литературу вообще и приключенческую фантастику в частности. Значительная часть фантастики 1920–1930-х годов была написана как прямое подражание книгам Берроуза.

Рэй Брэдбери и Филип Хосе Фармер, говорили, что Берроуз оказал сильное влияние на их творчество. А в число продолжателей входят такие писатели, как Джон Норман и Отис Клайн.

У кого намечаются тои

Воскресенье — отличный день для тоя. Сегодня намечаются целых три, два из которых, у действующих депутатов Жогорку Кенеша. Мы скажем вам больше, той намечается в семье одного из кандидатов в президенты! Заинтригованы. Хорошо-хорошо, не будем ходить вокруг да около.

54 года исполняется депутату от фракции СДПК Асылбеку Жээнбекову. Он был спикером на протяжении почти пяти лет, но ушел с поста весной 2016-го, потому что его брат Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром страны, а теперь и вовсе баллотируется на пост президента.

Родился Асылбек Жээнбеков в селе Биймырза Кара-Кульджинского района Ошской области.

Отмечает день рождения и Гүлшат Асылбаева из «Онугуу-прогресса». Родилась депутат в Казахстане — селе Георгиевке Кордайского района Джамбульской области.

С 2006 по 2014 годы Гүлшат Асылбаева возглавляла компанию «Кыргыз Коньягы».

28 августа 1992 года родился гордость кыргызского современного спорта, многократный призер чемпионата Азии по дзюдо Юрий Краковецкий.

Юрий Краковецкий — один из 15 лучших в мировом рейтинге дзюдоистов и бронзовый призер чемпионата Азии. Гордимся и желаем дальнейших успехов на спортивном поприще молодому, но такому талантливому Юрию!

Куда сходить

— В Бишкеке сегодня стоит посетить фестиваль уличной еды, который состоится на улице Орозбекова (между улицами Киевской и Токтогула). Начало в 18.00

В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы.

— В селе Жыргылан проходит туристический фестиваль J-Fest.

Ожидается презентация турпродуктов, развлекательная программа с конкурсами, ярмарка блюд и изделий ремесленников, кок-бору, концерт. Будут установлены юрты, где пройдут мастер-классы. Отличительным номером будет парад наездников и велосипедистов.

— В 11.00 в ololohaus стартует самый нежный мастер-класс.

Детки научатся работать с иголкой и ниткой, а именно прокладывать стежки, обрабатывать фатин и в итоге получат красивое изделие. Базовые навыки шитья полезны каждому человеку. Возраст для участия: 6 — 16 лет. Регистрация по ссылке.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

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