Список улиц Бишкека, перекрытых из-за ремонта

В Бишкеке продолжается ремонт дорог за счет гранта КНР. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства мэрии Бишкека.

Как отмечается, в рамках проекта завершены работы и открыты для движения транспорта четыре улицы:

Медерова — от Панфилова до Токтоналиева;

Иманалиева — от Южной магистрали до Абдрахманова;

Саадаева — от Тоголока Молдо до Орозбекова;

Гагарина — от Тагай Бия до Айбийке.

На сегодня в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» дорожно-строительные работы ведутся на 32 городских улицах.

Всего за счет средств китайского гранта в Бишкеке реконструируют 49 улиц протяженностью 95 километров и построят 7 мостов.

Список улиц, где ведутся работы, и перекрытые для движения транспорта:

Улица Мамбетова — от улицы Т.Айтматова до Шабдана Баатыра. Планируемый срок открытия — 15 сентября.

Улица Рыскулова — от Молодой Гвардии до Турусбекова. Срок открытия — 15 сентября.

Улица Лущихина — от Тимруа Фрунзе до Алыкулова в жилмассиве «Ак-Орго». Срок открытия — 30 сентября.

Улица Достоевского — от Анкары до Ахунбаева. Срок открытия — 30 сентября.

Улица Кольбаева — от Лермонтова до Ауэзова. Срок открытия — 1 октября.

Улица Фрунзе — от Осмонкула до Лермонтова (с мостом через реку Аламедин). Срок открытия — 1 октября.

Улица Щербакова — от М.Ганди до Бакинской. Срок открытия — 1 октября.

Улица Садыгалиева — от Дэн Сяопина до Профсоюзной. Срок открытия — 1 октября.

Улица Джамгырчинова — от Интергельпо до Садыгалиева. Срок открытия — 2 октября.

Улица Элебесова — от таможенного терминала до северной объездной в жилмассиве «Келечек». Срок открытия — 15 октября.

Улица Токомбаева — от 12-го микрорайона до Шабдана Баатыра (с мостом). Срок открытия — 30 октября.

Улица Льва Толстого — от Чолпон-Атинской до Ауэзова. Срок открытия — 30 октября.

Улица Профсоюзная — от Фучика до Кустанайской. Срок открытия — 30 октября.

Улица Орозбекова — от Жибек Жолу до Саадаева (кроме моста). Срок открытия — 30 октября.

Улица Кустанайская — от Профсоюзной до Дэн Сяопина. Срок открытия — 30 октября.

Улица Малдыбаева — от Масалиева до Ахунбаева (восточная сторона). Срок открытия — 30 октября.

Улица Тыналиева — от Ахунбаева до Жайыла Баатыра. Срок открытия — 30 октября.

Улица Орто-Кочо в жилмассиве «Ынтымак». Срок открытия — 30 октября.

Улица Шералиева — от Южной магистрали до улицы № 18 в жилмассиве «Арча-Бешик». Срок открытия — 1 ноября.

Улицы Новая и Суеркулова в жилмассиве «Жениш». Срок открытия — 10 ноября.

Въезд в жилмассив «Мурас-Ордо» — от села Озерное до проспекта Мурас-Ордо — и центральная дорога. Срок открытия — 11 ноября.

Улица Мурманская — от Садыгалиева до Б.Алыкулова. Срок открытия — 30 ноября.

Улица Турусбекова от — Чуйкова до Жибек Жолу. Срок открытия — 30 ноября.

Улица Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина. Срок открытия — 31 ноября.

Улица Оберон — от Анкары до Льва Толстого в жилмассиве «Кара-Жигач». Срок открытия — 31 ноября.

Улица Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик». Срок открытия — 30 ноября.

По данным Управления капитального строительства мэрии Бишкека, реконструкция некоторых улиц столицы за счет китайского гранта завершится в 2018 году:

Улица Каралаева — от Куттубаева до Токомбаева. Срок открытия — 1 июня 2018 года.

Улица Т.Айтматова — от Туголбай-Ата до Жибек Жолу. Срок открытия — 1 июня 2018 года.

Улица Баялинова (Ленинградская) — от М.Ганди до Бакинской. Срок открытия — 1 июля 2018 года.

Улица Токтоналиева — от Масалиева до Кулатова с мостом через реку Ала-Арчу. Срок открытия — 18 августа 2018 года.

Улица Ахунбаева — от Баха до Айбийке в жилмассиве «Ак-Ордо». Срок сдачи объекта - 30 сентября 2018 года.