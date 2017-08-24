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Общество

Список улиц Бишкека, перекрытых из-за ремонта

В Бишкеке продолжается ремонт дорог за счет гранта КНР. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства мэрии Бишкека.

Как отмечается, в рамках проекта завершены работы и открыты для движения транспорта четыре улицы:

  • Медерова — от Панфилова до Токтоналиева;
  • Иманалиева — от Южной магистрали до Абдрахманова;
  • Саадаева — от Тоголока Молдо до Орозбекова;
  • Гагарина — от Тагай Бия до Айбийке.

На сегодня в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» дорожно-строительные работы ведутся на 32 городских улицах.

Всего за счет средств китайского гранта в Бишкеке реконструируют 49 улиц протяженностью 95 километров и построят 7 мостов.

Список улиц, где ведутся работы, и перекрытые для движения транспорта:

  • Улица Мамбетова — от улицы Т.Айтматова до Шабдана Баатыра. Планируемый срок открытия — 15 сентября.
  • Улица Рыскулова — от Молодой Гвардии до Турусбекова. Срок открытия — 15 сентября.
  • Улица Лущихина — от Тимруа Фрунзе до Алыкулова в жилмассиве «Ак-Орго». Срок открытия — 30 сентября.
  • Улица Достоевского — от Анкары до Ахунбаева. Срок открытия — 30 сентября.
  • Улица Кольбаева — от Лермонтова до Ауэзова. Срок открытия — 1 октября.
  • Улица Фрунзе — от Осмонкула до Лермонтова (с мостом через реку Аламедин). Срок открытия — 1 октября.
  • Улица Щербакова — от М.Ганди до Бакинской. Срок открытия — 1 октября.
  • Улица Садыгалиева — от Дэн Сяопина до Профсоюзной. Срок открытия — 1 октября.
  • Улица Джамгырчинова — от Интергельпо до Садыгалиева. Срок открытия — 2 октября.
  • Улица Элебесова — от таможенного терминала до северной объездной в жилмассиве «Келечек». Срок открытия — 15 октября.
  • Улица Токомбаева — от 12-го микрорайона до Шабдана Баатыра (с мостом). Срок открытия — 30 октября.
  • Улица Льва Толстого — от Чолпон-Атинской до Ауэзова. Срок открытия — 30 октября.
  • Улица Профсоюзная — от Фучика до Кустанайской. Срок открытия — 30 октября.
  • Улица Орозбекова — от Жибек Жолу до Саадаева (кроме моста). Срок открытия — 30 октября.
  • Улица Кустанайская — от Профсоюзной до Дэн Сяопина. Срок открытия — 30 октября.
  • Улица Малдыбаева — от Масалиева до Ахунбаева (восточная сторона). Срок открытия — 30 октября.
  • Улица Тыналиева — от Ахунбаева до Жайыла Баатыра. Срок открытия — 30 октября.
  • Улица Орто-Кочо в жилмассиве «Ынтымак». Срок открытия — 30 октября.
  • Улица Шералиева — от Южной магистрали до улицы № 18 в жилмассиве «Арча-Бешик». Срок открытия — 1 ноября.
  • Улицы Новая и Суеркулова в жилмассиве «Жениш». Срок открытия — 10 ноября.
  • Въезд в жилмассив «Мурас-Ордо» — от села Озерное до проспекта Мурас-Ордо — и центральная дорога. Срок открытия — 11 ноября.
  • Улица Мурманская — от Садыгалиева до Б.Алыкулова. Срок открытия — 30 ноября.
  • Улица Турусбекова от — Чуйкова до Жибек Жолу. Срок открытия — 30 ноября.
  • Улица Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина. Срок открытия — 31 ноября.
  • Улица Оберон — от Анкары до Льва Толстого в жилмассиве «Кара-Жигач». Срок открытия — 31 ноября.
  • Улица Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик». Срок открытия — 30 ноября.

По данным Управления капитального строительства мэрии Бишкека, реконструкция некоторых улиц столицы за счет китайского гранта завершится в 2018 году:

  • Улица Каралаева — от Куттубаева до Токомбаева. Срок открытия — 1 июня 2018 года.
  • Улица Т.Айтматова — от Туголбай-Ата до Жибек Жолу. Срок открытия — 1 июня 2018 года.
  • Улица Баялинова (Ленинградская) — от М.Ганди до Бакинской. Срок открытия — 1 июля 2018 года.
  • Улица Токтоналиева — от Масалиева до Кулатова с мостом через реку Ала-Арчу. Срок открытия — 18 августа 2018 года.
  • Улица Ахунбаева — от Баха до Айбийке в жилмассиве «Ак-Ордо». Срок сдачи объекта - 30 сентября 2018 года.
  • Улица Токтогула — от Гоголя до Т.Айтматова с мостом через реку Аламедин. Срок сдачи объекта — 1 октября 2018 года.
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