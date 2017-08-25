Дело Текебаева. Процесс в Бишкекском городском суде начнется 5 сентября

Процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова начнется в Бишкекском городском суде 5 сентября. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат Бактыбек Жумашов.

Однако юрист не понимает, как суд мог назначить дату разбирательства, если не истек срок подачи апелляционной жалобы.

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Лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы. Проходящий по делу о коррупции вместе с ним Дуйшенкул Чотонов осужден также на 8 лет. Первомайский районный суд посчитал вину обвиняемых полностью доказанной.

По данным ГКНБ, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что якобы в 2010 году он передал $1 миллион лидеру «Ата Мекена» для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom, который временное правительство национализировало. В этой сделке Дуйшенкул Чотонов выступил якобы посредником.

Процесс по уголовному делу в Первомайском районном суде Бишкека начался 5 июня 2017 года. Суду понадобилось всего 2 месяца и 10 дней, чтобы изучить восемь томов уголовного дела и вынести вердикт.