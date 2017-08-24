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Общество

Бактыгуль Жумакулова: В кадровой системе Минздрава — коллапс

«В кадровой системе Минздрава – коллапс», - заявила сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» член Общественного совета при Минздраве Бактыгуль Жумакулова.

В последние годы медицина разваливается на глазах. Подготовка кадров оставляет желать лучшего, имеющиеся кадры мы теряем.

Бактыгуль Жумакулова
«К примеру, в Национальном центре онкологии девять лет не было директора. С горем пополам выборы провели, но они не дали своих результатов. Нарушались приказы, уставы, Трудовой кодекс. Минздрав 6 февраля 2017-го назначил исполняющего обязанности, 6 мая срок продлили на три месяца. 6 августа уже истек второй срок. Я не знаю, что будет делать Минздрав», - сказала она.

Бактыгуль Жумакулова добавила, что «самая большая проблема» – законность назначения статс-секретаря. «Обращение о своих замечаниях мы направили в аппарат президента и правительства, Генпрокуратуру, Совет обороны еще в июне 2017-го. Прошло два месяца, но никакой реакции до сих пор нет. Это говорит о чем? Мне кажется, здесь идет умышленная системная коррупция», - предположила член ОС.
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