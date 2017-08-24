«Музыкальный Эркиндик» под угрозой срыва. Акимиат стоит на своем

О запрете проводить «Музыкальный Эркиндик» ИА «24.kg» рассказал замакима Первомайского района Канат Бейшенов.

Напомним, один из организаторов мероприятия Данияр Аманалиев опубликовал пост на своей странице в Facebook о том, что Канат Бейшенов позвонил ему и заявил, что организаторы обязаны получить разрешение на проведение «Музыкального Эркиндика».

Даже бабушки, чтобы торговать, получают разрешение. Откуда я знаю, что там происходит у них? Может, туда пьяные придут и драку, например, устроят? Кто за это будет отвечать? Мы же должны были милиции сообщить, чтобы они обеспечили порядок. Канат Бейшенов

Замакима сослался на закон о мирных собраниях, на основании которого и может быть запрещено проведение культурного мероприятия. «Кроме того, есть решение Первомайского районного суда, которое запрещает какие-либо акции на территории района», — отметил Канат Бейшенов.

Согласно закону, получение разрешения не является обязательным условием для проведения мирных собраний, к которым относятся и культурные мероприятия. В статье 15 прописано, что запретить их можно в случае, если:

— есть реальная угроза безопасности участников собрания и иных граждан, находящихся в указанных местах;

— собрание преследует противоправные цели — пропаганду войны; выступление в пользу этнической, расовой или религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, представляющего собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию; призывы к нарушению национальной безопасности, общественного порядка, прав и свобод других лиц; проведение контрсобрания с целью срыва другого мирного собрания.

Ни под один пункт «Музыкальный Эркиндик» не подпадает. Не относится мероприятие и к запрещенным постановлением суда, на что ссылается замакима.

В документе лишь прописано, что мирные собрания и акции (за исключением официальных культурно-массовых мероприятий) запрещены с 27 июля по 20 октября 2017 года на площади Ала-Тоо, около административных зданий Жогорку Кенеша, Дома правительства, возле зданий ЦИК и Первомайского районного суда.

Напомним, данное решение было принято на основании жалоб жителей домов, расположенных у Первомайского райсуда, после акций протеста сторонников Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова.

Почему в акимиате решили, что «Музыкальный Эркиндик» — потенциально опасное мероприятие, которое надо запретить, остается только догадываться. Может, из вредности?

Дело в том, что в мае-июне бесплатные музыкальные вечера на территории своего района организовала Свердловская райадминистрация. Далее эстафету передали Октябрьскому району, и сейчас горожане могут насладиться музыкой под открытым небом в парке на Южных воротах.

А вот Первомайский акимиат недоволен, что музыканты самостоятельно проводят такое мероприятие, а чиновники к нему отношения не имеют: в отчетах не укажешь, благодарности не получишь.

Несмотря ни на что, организаторы «Музыкального Эркиндика» заявляют, что в эту субботу, 26 августа, в 18.00 состоится очередной вечер музыки, и приглашают горожан принять в нем участие.