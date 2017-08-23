В Бишкеке пытаются запретить проводить «Музыкальный Эркиндик»

В Бишкеке заместитель акима Первомайского района запрещает проводить «Музыкальный Эркиндик». Пост об этом на своей странице в Facebook написал один из организаторов еженедельных мероприятий Данияр Аманалиев.

По его словам, ему позвонил человек, представившийся заместителем акима Первомайского района, и поинтересовался, у кого было получено разрешение на проведение.

Замакима (автор поста предполагает, что это Канат Бейшенов) заявил, что организаторы обязаны получить разрешение, иначе мероприятие им проводить не дадут.

Вопрос о получении разрешений задается мне друзьями с самого первого раза (а в эту субботу будет одиннадцатый по счету «Музыкальный Эркиндик»). Так вот, мы сами сокращаем свою свободу, заранее соглашаясь с тем, что нам нужны разрешения даже на такие маленькие ивенты в родном городе. Данияр Аманалиев

«Эта наша трусость даже хуже, чем нежелание наших чиновников отвыкать от совка, где все, включая самих людей, принадлежало государству, и любое действие требовало разрешения», - написал Аманалиев.

Он отметил, что не просил разрешения на проведение «Музыкального Эркиндика» и просить не собирается.

Этот ивент организован волонтерами, его бюджет составляет 200 сомов. Он не несет никакого политического подтекста, не наносит вреда инфраструктуре, а только делает город лучше. Мы не просим у акимиата ресурсов, нам не нужна охрана, помощь в организации. Все это лишило бы «Музыкальный Эркиндик» главного – духа свободы, заложенного в названии. Данияр Аманалиев

Акимиат Первомайского района пока не смог ответить на вопрос ИА «24kg», на основании какого закона на проведение мероприятия потребовалось специальное разрешение.