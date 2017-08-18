Несмотря на выходной, 1 сентября в школах пройдет День знаний

Первого сентября во всех школах Кыргызстана пройдет День знаний, сообщили в Минобразования.

По данным ведомства, в 10.00 по всей стране состоятся торжественные линейки, после которых для школьников проведут тематические уроки и классные часы. Традиционно первый урок будет посвящен истории и культуре Кыргызстана.

Рекомендации по организации Дня знаний содержатся в инструктивно-методическом письме, которое министерство направило во все общеобразовательные организации всех видов и форм собственности.

В ведомстве уточняют, что 1 сентября является праздничным днем, а не учебным. Учебный год для всех школьников страны начнется 4 сентября.

Отметим, что, по данным Минтруда, 1 сентября 2017 года является нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Курман айта.