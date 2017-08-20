Афиша на неделю: 21-25 августа

24 июля—24 августа. Занятия по йоге

В честь 70-летия независимости Индии и 25-летия установления дипломатических отношений с Кыргызстаном организован месяц бесплатных занятий по йоге. С собой иметь коврик или каремат. Подробности по телефонам 0556601513, 0776601513.

Парк на пересечении проспектов Жибек Жолу и Молодой Гвардии, 8.30-12.00.

31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

21 августа. Концерт Центральноазиатского молодежного камерного оркестра

Прозвучат известные произведения композиторов разных эпох, таких как А.Вивальди, П.И.Чайковский, Дж.Пуччини, Б.Бриттен. А.Пярт. Художественный руководитель и дирижер Джерардо Колелла (Италия).

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

22 августа. Семинар обучение в Австралии и Сингапуре

Вы узнаете, как поступить в ведущие университеты с минимальными требованиями, какая поддержка предоставляется иностранным студентам, какие карьерные возможности есть у студентов во время обучения и после окончания и много другой полезной информации. Регистрация по ссылке.

Dodo Pizza, 15.00.

22 августа. Управленческие поединки

Управленческие поединки помогут вам оценить себя как менеджера, как переговорщика. В топ-менеджмент крупных банков России некоторые управленцы попали именно потому, что успешно показали себя на управленческих поединках. Модератор: Сергей Долженков, эксперт по организационному развитию и деловым играм.

Компания Feel Good, 18-00.

22 августа. Показ документального фильма «Корпорация «Еда»

«Корпорация «Еда» (англ. Food, Inc.) — американский документальный фильм 2008 года, исследующий производство различных продуктов в США, рассказывающий, что почти все продукты в магазинах Америки продаются потребителям по чрезмерно завышенным ценам, а сами при этом экологически не безопасны и вредны для здоровья человека.

Dodo Pizza, 20.00.

24-26 августа. III Выставка товаров стран Шелкового пути

Будут представлены мебельная продукция, морепродукты, посуда, сельскохозяйственная продукция, продукция по производству источников энергии, грузовые машины и многое другое из России, Казахстана, Беларуси, Китая.

Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта, 11.00.

24 августа. Семинар «Как превратить свою жизнь в праздник?»

Егор Паншин — победитель премий ЕАСА 2016 в СНГ и среди других лидирующих стран Европы — поделится историями своего успеха, откроет секрет победы в столь огромных конкурсах, расскажет, как правильно и креативно организовывать мероприятия.

Компания Feel Good, 18.00.

24 августа. Кинопремьеры

«Тюльпанная лихорадка» (драма, мелодрама). Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог ...и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.

«Малыш на драйве» (криминал, триллер). Молодой парень по прозвищу Бейби обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

«Реальная белка-2» (мультфильм). В продолжении веселых хвостатых приключений белке Злюку и его друзьям снова нужно действовать сообща. На сей раз, чтобы спасти свой дом: мэр города задумал вырубить их парк и построить на его месте бездушные аттракционы.

18-25 августа. Неделя российского кино в Кыргызстане

В честь 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кыргызстаном пройдет Неделя российского кино. В Кыргызстан прибыла российская делегация в составе заслуженных артистов РФ, продюсеров и кинокритика. Программу можно найти по ссылке.

Кинотеатры «Манас», «Октябрь» (Бишкек), «Голубой Иссык-Куль» (Чолпон-Ата).