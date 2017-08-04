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Общество

На форуме «Евразийская неделя» обсудят международное сотрудничество в ЕАЭС

На форуме «Евразийская неделя», который стартует 24 августа в Астане, обсудят актуальные аспекты международного сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили организаторы.

Отмечается, что в рамках круглого стола «Векторы международного сотрудничества ЕАЭС. Возможности для бизнеса» обсудят вопросы перспектив развития международного сотрудничества, преференции для бизнеса от углубления сотрудничества ЕАЭС.

«По мере углубления евразийской интеграции и расширения международного сотрудничества ЕАЭС для деловых кругов стран-участниц и государств-партнеров открываются уникальные перспективы, связанные с возможностью освоения новых рынков, установления кооперационных связей, а также товарной и географической диверсификации торговли. Создан и активно развивается новый механизм, обеспечивающий практическую реализацию стоящих перед бизнесом задач, — рабочие группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и правительствами зарубежных стран», — отмечают организаторы.

Рабочие группы учреждаются в рамках соответствующих меморандумов между ЕЭК и правительствами иностранных государств и служат удобной площадкой для коммуникации не только чиновников ЕЭК, стран союза и государств-партнеров, но и для бизнес-сообществ заинтересованных сторон. Становится хорошей традицией проведение на полях заседаний рабочих групп бизнес-форумов — по сути, встреч в формате В2В.

Отметим, такие рабочие группы уже созданы с Монголией, Чили, Перу, Камбоджей, Сингапуром и Молдавией. На повестке дня — подготовка меморандумов еще с рядом государств из разных регионов мира. Всего интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявляют более 50 государств мира.

Участие в форуме «Евразийская неделя» бесплатное. Регистрация доступна на сайте http://www.eurasianweek.org/.

Справка. Форум «Евразийская неделя» — ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС. Форум включает в себя деловую и экспозиционную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов. Первая «Евразийская неделя» состоялась в октябре 2016 года, на ее площадке выступили более 400 спикеров. В выставочной части приняли участие 43 экспонента из стран союза.

«24.kg» выступает информационным партнером мероприятия.
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