Отремонтировать Театр оперы и балета к Дню независимости не успеют

Отремонтировать Национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева к Дню независимости Кыргызстана, отмечаемому 31 августа, не успеют. Об этом ИА «24.kg» сообщили в учреждении.

По словам заместителя директора Елены Смирновой, ремонт фасада продолжается. «А к внутренней отделке здания приступили только недавно. В настоящее время ремонтируют туалеты, оркестровую яму. Финансирование производится своевременно, задержки были из-за тендеров. В октябре планируем открыть сезон международным фестивалем», — сказала она.

Отметим, что две стены здания из четырех еще не штукатурили.