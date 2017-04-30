Театр оперы и балета. Ломать не строить

Фасад Национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева наконец-то решили отремонтировать. На ремонт выделили 29 миллионов 117 тысяч сомов. Завершить его планируется к Дню независимости.

Не успело руководство театра объявить тендер, как в его адрес посыпались разного рода обвинения и жалобы по поводу многочисленных нарушений.

Девушка без головы

Проходя мимо оперного театра, всегда наблюдала за тем, как ведется реконструкция. То и дело возникала мысль: одно неверное движение — и историческую лепнину повредят. И что я вижу? Скульптура женщины, символизирующая свет, осталась без головы и руки, в которой она держала факел. Ее спутник — скульптура мужчины на противоположной стороне — накрыт пленкой.

ИА «24.kg» попыталось выяснить, что произошло в ходе реставрационных работ и насколько обоснованы обвинения, поступившие в адрес директора театра Болотбека Осмонова.

Из истории тендера

Тендер на проведение работ объявили в ноябре 2016 года. В нем приняли участие восемь компаний. Победителем сначала объявили ОсОО «Ремсервис», оценившее работы в 26,8 миллиона сомов и занимавшее седьмое место среди других участников.

ОсОО «Биауто», готовое отремонтировать здание театра за 19 миллионов 980 тысяч 783,52 сома, 25 декабря 2016 года подало жалобу в Департамент государственных закупок, так как не согласилось с решением тендерной комиссии отклонить конкурсную заявку компании.

Жалобы сыпались одна за другой практически от всех участников конкурса. Это и понятно, на кону стояла многомиллионная прибыль.

Недовольным осталось и ОсОО «Максат» из-за того, что закупающая организация по итогам вскрытия конкурсных заявок указала на то, что опыт работы не соответствует требованиям. Однако позже компания передумала и отозвала свои претензии.

Наименьшую цену за реставрацию памятника архитектуры выставило ОсОО «Тоо Ашкан» — 19 миллионов 498,2 тысячи сомов. Компания пожаловалась на руководство театра, так как победителем признали ОсОО «Ремсервис», оценившее работы в 26 миллионов 823,3 тысячи сомов. Ущерб государству составил 7 миллионов 325,1 тысячи сомов.

А строители кто?

После длительных разбирательств победителем признали ОсОО «Биауто». К слову отметим, оно принадлежит Абдыманбетову Айбеку Абдыкапаровичу. По данным Министерства юстиции, компания занимается прочей вспомогательной транспортной деятельностью.

ОсОО «Биауто» ранее уже было замешано в скандале. Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Кыргызского государственного театра оперы и балета имени А.Малдыбаева по факту злоупотребления служебным положением и незаконного заключения договора с «Биауто» на проведение капитального ремонта здания театра на 19 миллионов 925,1 тысячи сомов.

После заключения договора 30 декабря 2016 года театр перечислил 12 миллионов 466,6 тысячи сомов на расчетный счет «Биауто».

Директор Болотбек Осмонов рассказал ИА «24.kg», что деньги компании перевели в качестве предоплаты, они находятся на депозитном счете. Снять их подрядчик может только после того, как предоставит акт выполненных работ. «Прокуратура решила, что комиссия не совсем правильно провела тендер, так как не присудила победу заявке с наименьшей стоимостью. Материалы дела передали в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями. АКС ГКНБ дало заключение, что тендер проведен в соответствии с законом, «Тоо Ашкан» не прошла по квалификационным требованиям. Департамент госзакупок проверил «Биауто» и разрешил заключить с ней контракт», — пояснил он.

Пока нареканий к работам у него не возникло. Материалы используются качественные, отставаний по срокам нет. Прежде чем начинать ремонт, даже провели экспертизу штукатурки, чтобы цвет был соответствующим.

Что касается скульптуры, то несколько лет назад она была разрушена. Ее отреставрировали. Руководство театра планировало установить новые статуи из бронзы, а на крыше — из полиэстра.

Однако денег едва хватает на ремонт. Болотбек Осмонов уверяет, что разрушенная скульптура будет восстановлена.

На реставрацию композиций предусмотрено 7,4 миллиона сомов. Скульптор Тургунбай Сыдыков предложил отлить копии, так как нынешние, созданные Ольгой Мануйловой, сделаны из бетона, внутри них арматура. «После реставрации они еще лет 10 простоят. Но мы надеемся в будущем заменить их», — сказал директор театра.

Культурный шок

Нарушения в оперном театре зафиксированы и в июне 2016-го. Тогда прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело в отношении руководства театра за незаконную закупку линолеума из Европы по завышенной цене. Ущерб государству составил 143 тысячи сомов.

Болотбек Осмонов объяснил, что напольное покрытие закуплено на заводе-изготовителе. Позже все обвинения в его адрес сняли. Но осадок, как говорится, остался.

Из Казахстана приезжали театральные критики на спектакль «Князь Игорь». Они оставили хорошие отзывы о работе актеров, сказав, что в Бишкек стоит приехать только ради спектакля. Но туалеты… они в ужасном состоянии. Часть денег потратим на ремонт туалета, чтобы его не пришлось искать по запаху. Болотбек Осмонов

Попытки привести здание театра в надлежащий вид сводятся к очередным обвинениям и уголовным делам. Никого не интересует, что в прошлом году стоял вопрос о закрытии балета, так как все солисты уехали из Кыргызстана. Выступать было некому. «Конечно, за мизерную зарплату никто не согласится работать. Мы отказались от балета в оперных спектаклях. Это нонсенс! — комментирует ситуацию Болотбек Осмонов. — Я добился у президента страны повышения зарплаты артистам. Некоторые вернулись на сцену».

В этом году театр оперы и балета отпразднует 75-летие. В честь этого готовится грандиозная программа. Ожидаются новые постановки, декорации, приедут именитые гости. Одно «но»: государство выделяет слишком мало средств на развитие культуры.