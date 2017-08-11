Пожары в Ботсаду. Объявлена фотоохота на поджигателей

Ботанический сад объявляет фотоохоту на homo piramantus.

Homo piramantus — это «человек», увлекающийся магией огня. В данном случае - крайне заинтересованный организацией намеренных файер- и пожарных шоу.

Как сообщилив ОФ «Инициатива Арча», примерно за неделю в саду произошло уже семь возгораний. Они возникают практически в одно и то же время — около 16.00.

Фотолюбители и профессиональные фотографы, предоставившие снимки, которые идентифицируют поджигателей, получат приз — подарок от Ботанического сада. Что именно — пока сюрприз.

Приз зрительских симпатий получат работы со следами homo piramantus: спички, зажигательные смеси, емкости от горючих жидкостей. При обнаружении следов просьба сообщать администрации сада о месте их локации для обработки данных.

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Ранее сообщалось, что под застройку в ближайшее время могут отдать 4 гектара особо охраняемой природной территории сада, расположенной в верхней части города. Эта часть является водоохранной территорией в селе- и сейсмоопасной зоне.

Там планировали построить лабораторию. После протестов экологов на территории сада начались пожары. Сотрудники не исключают вероятность поджога.

Против строительства выступил президент КР.