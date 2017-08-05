Президент Кыргызстана против строительства лаборатории в Ботаническом саду

Президент Алмазбек Атамбаев рекомендовал правительству выработать альтернативное решение по строительству лаборатории во избежание нанесения экологического ущерба Ботаническому саду имени Э.Гареева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, глава государства отметил, что строительство лаборатории на территории Ботанического сада Национальной академии наук противоречит законам страны и ставит под угрозу сохранение имеющейся там уникальной коллекции растений.

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По мнению президента, Ботсад имеет статус особо охраняемой природной территории, является национальным достоянием и находится под охраной государства, говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость выделить Ботанический сад имени Э.Гареева из состава НАН КР в самостоятельное научно-исследовательское учреждение с одновременным присвоением статуса «национальный», отметил отдел инфомации аппарата президента.