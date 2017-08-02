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Общество

За неделю Ботанический сад в Бишкеке горел трижды. Поджог?

За последнюю неделю Ботанический сад в Бишкеке горел трижды, в двух случаях пришлось вызывать пожарных, одно возгорание сотрудники ликвидировали самостоятельно. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор сада Медет Ахматов.

«Мы предполагаем, что сегодня был поджог. Горело сухотравье, ущерба насаждениям нет. Пожар потушен. Должна приехать милиция. В прошлом году ни одного возгорания у нас не было», — сказал он.

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Медет Ахматов не исключает, что поджог сада устраивают намеренно. «Возможно, это связано с тем, что в нем планируют построить ветлабораторию. Ведь просто так сад не загорится», — предположил он.

Под застройку в ближайшее время могут отдать 4 гектара особо охраняемой природной территории сада, который расположен в верхней части города и является водоохранной территорией в селе- и сейсмоопасной зоне.

Строить лабораторию будут китайцы. Чиновники заверили, что опасности она не представляет. Однако по Закону КР «Об особо охраняемых природных территориях» Ботсад является национальным достоянием и подлежит госохране.
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