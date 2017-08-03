Очередной случай с новорожденной, которую обнаружили в придворовом туалете в одной из бишкекских новостроек, вызвал в обществе бурные дискуссии.

Сложно представить такое в «век высоких технологий» и время «заботы государства о роженицах и младенцах», когда законодательством гарантированы бесплатное ведение беременности и сами роды. Вместо того чтобы рожать на белых простынях при партнерской поддержке и под присмотром высококлассных врачей, женщина идет в убогое отхожее место, чтобы в одиночестве разрешиться от бремени. Печально, что не нашлось более светлого места для рождения новой жизни.

Читайте по теме Только 40 процентов первых беременностей в Центральной Азии желанные

Как можно так поступить с крохой, которая еще не успела сделать тебе ничего плохого? Девять месяцев ты носила ребенка под сердцем, ощущала его движение? Почему бы не выбрать цивилизованный способ избавления от беремени и не сделать аборт, который сегодня проводят анонимно? Или не отказаться от младенца в роддоме? Ведь столько супружеских пар мечтает усыновить здорового ребенка…

«Это от невежества и бессердечности женщины происходят такие поступки», — считают одни. «Поменьше надо необдуманного секса», — говорят другие. А третьи выступают за организацию мест анонимного приема подкидышей.

Подарок судьбы или новые испытания?

Малышке повезло, что соседка зашла вовремя в туалет и позвала на помощь, что один парнишка не побоялся залезть в яму с нечистотами и достал ребенка до приезда «скорой».

Сейчас врачи наблюдают за здоровьем младенца. Ее состояние средней тяжести, вчера появилась температура и кашель.

Главврач третьей детской больницы Талант Омурбеков, повидавший немало за свою практику, поражен данным случаем. «Мне стыдно даже об этом говорить. Нигде в мире я с таким не сталкивался, чтобы родили и утопили в туалете», — сокрушается он.

Сейчас милиция ведет поиски матери. Возбуждено уголовное дело.

По данным сотрудников Министерства социального развития, если мать и родные девочки не найдутся, то ее определят в дом малютки и через какое-то время отдадут на удочерение.

Все правильно, все по закону, но именно эта практика поиска родственников и ведет к попыткам убийства новорожденных, считает экс-министр социального развития Эдиль Байсалов.

Право на тайну

«Во всем мире у женщины есть право добровольно отказаться от ребенка. Это международная практика. У нас же ходят по родственникам. Представляете, какая это травма для женщины?! А детей, которых привозят из России? В РФ сохраняется материнская тайна, а у нас пошли и через милицию ищут, позорят этих женщин. Это что такое? Поэтому они и будут душить своих детей и в туалетах оставлять», — говорит он.

С этим согласен и глава Минздрава Талантбек Батыралиев.

Должен быть закон, чтобы у женщин было право отказаться от ребенка без вреда его здоровью. При этом должна быть сохранена 100-процентная конфиденциальность. Талантбек Батыралиев

Чиновник считает, что действиям роженицы, выкинувшей новорожденную в туалет, нет оправданий.

«Какой бы ни была причина у совершившей этот поступок женщины и несостоявшейся матери, она не может рассчитывать на полное оправдание, — заявил Талантбек Батыралиев. — Конечно, разные бывают жизненные обстоятельства и ситуации, и прежде, чем делать окончательные выводы, необходимо установить ее личность, обследовать на вменяемость и провести расследование».

«И это тем более несправедливо, когда кто-то не может иметь ребенка, а кто-то добровольно и таким преступным методом пытается отказаться от того, что дал Бог, — сказал министр. — Простая превентивная мера — предоставить женщине свободное право сделать свой осмысленный выбор и добровольно отказаться от своего ребенка, не боясь гонений и порицания со стороны общественности».

Есть время подумать

По словам главврача одного из столичных роддомов, никто «на весь роддом не кричит», если мать решила оставить своего ребенка. «Но делает она это официально, написав отказ. Однако, до того как женщина отказалась, мы вызываем социального работника. Роженицу уговаривают не оставлять младенца, доводы приводят. Бывает, женщины забирают ребенка. Но если они отказываются, никто по домам не идет, это ее право», — сказала главврач.

Медик отмечает, что за ее практику ни одного брошенного ребенка не было, а двух мамаш удалось переубедить: «Если раньше прерывали беременность до 12 недель, то сейчас до 22. Поэтому раньше женщины, не успев в срок сделать аборт, вынуждены были рожать, а сейчас у женщины есть достаточно времени подумать — почти половина срока беременности».

Начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева тоже заверяла: «Если женщина не хочет, чтобы родные узнали о ситуации, мы не ставим никого в известность».

Однако на практике соцработники продолжают вести поиски родни несостоявшейся матери, аргументируя это тем, что ребенок должен расти в биологической семье. И неважно, что после появления на свет его не хотели видеть.

Нужны ли бэби-боксы?

Несколько лет в Кыргызстане говорили о бэби-боксах для брошенных детей. Так называемое окно жизни — это специально оборудованное в медицинском учреждении место в виде металлопластикового окошка со стороны улицы и специальной кроваткой-колыбелью с внутренней стороны здания. Открыв его снаружи, малыша кладут на специальную кроватку, через 30 секунд после этого дверца «окна жизни» блокируется. Вблизи нет ни видеокамер, ни охраны. Об оставленном младенце внутри помещения узнают по тревожному звонку и миганию лампы.

Читайте по теме Как кыргызстанки предохраняются от беременности. Стрептоцид вместо презерватива

«Мы изучили опыт других стран. Люди при малейшем затруднении оставляют ребенка. К примеру, поругалась с мужем, пошла и сдала малыша. И такие случаи в этих странах участились. Эта мера не оправдала себя, — рассказал ИА «24.kg» Талантбек Батыралиев. — Любая женщина живет в обществе, есть родственники, соседи, которые знают, у кого какие проблемы. Общество должно проснуться и реагировать, чтобы таких случаев больше не было».

«Доступ к контрацептивам в стране есть. Но у нас не планируют семью. Получилось — и ладно. К появлению ребенка надо готовиться заранее, задумываясь о финансовом состоянии, где он будет жить и в каких условиях», — призывает глава Минздрава.

Не торопитесь с осуждением

К этому призывает исполнительный директор ОО «Альянс по репродуктивному здоровью» Галина Чиркина: «Мы не знаем, что побудило женщину пойти на этот шаг. Может, сначала, когда еще было не поздно сделать аборт, все было замечательно в ее жизни, а потом возникли проблемы финансовые, в семье, со здоровьем. Я не оправдываю эту женщину, но я точно знаю, что ей нужна помощь. Мне жаль ее. Я понимаю, что она понесет, скорей всего, наказание, но могу ли я ее осуждать? Наверное, нет. Только посочувствовать».

«На такие вещи решаются явно не от хорошей жизни, и не в тот момент, когда ты счастлив и тебя окружают любящие люди. Это совершают женщины, у которых не все так просто в жизни. Очень редко — один случай на миллион, когда очень счастливая женщина неожиданно совершает неоправданно жестокий поступок. И то там кроется какая-то психотравма, — говорит она. — Бывает так, что женщины убивают детей, будучи в браке и пользуясь поддержкой партнера. Несколько лет назад был случай в Иссык-Кульской области, когда прямо в роддоме женщина убила своего ребенка».

«Беременность меняет жизнь женщины полностью, происходит мощнейшее гормональное изменение. И как оно повлияет на ее поведение, мы не знаем. Поэтому многие врачи говорят о родовом и постродовом стрессе. И потому действия, которые женщина совершает после родов, могут быть очень странными для окружающих. А если близкие рядом, то они поддержат, позволят расслабиться», — отмечает Галина Чиркина.

Беременная женщина должна быть окружена вниманием и заботой в несколько раз больше, чем даже ребенок в период рождения. Потому что она испытывает серьезный стресс — физический, эмоциональный, психологический, социальный. Галина Чиркина

«Что делать, чтобы избежать таких случаев? Информировать население. Для этого на базе поликлиник и создаются школы родителей, подготовки к родам. Мы должны понимать, что для женщины любая беременность, первая или десятая, — стресс и испытание. И она не одна вынашивает беременность, а все окружающие. Счастье начинается с того, как тебя ждут дома, в семье. Если нас ждали, любили, хотели, то все вокруг все сделали, чтобы мы появились на свет. Нужен комплексный подход к поддержке, организации услуг для беременных. И здесь не без проблем в социальных аспектах», — говорит глава альянса.

Она добавляет: «Не все женщины знают, что можно родить ребенка и оставить его в роддоме. Или не отказываться от него, а оставить в доме малютки на время социальной адаптации, а потом забрать. И государство по закону гарантирует ей, что ребенка никто не усыновит. Часто женщины просто не информированы, искусственно остаются в социальной изоляции, которую чаще всего создают близкие, которые осознанно не хотят видеть ее проблемы. Таких женщин надо выявлять на ранних стадиях и создавать условия, чтобы она не сделала ошибок, чтобы ощущала себя нужной и счастливой».