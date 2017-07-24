Из России в Кыргызстан вернули пять детей, оставшихся без попечения родителей

Из России в Кыргызстан вернули пять малышей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.

По ее данным, возраст репатриированных детей — от трех месяцев до года. «Все осмотрены врачами и размещены в детские дома. Теперь мы проведем работу по розыску родителей либо родственников для воссоединения их с биологической семьей», — отметила начальник Управления по защите семьи и детей при министерстве Жаныл Джумабаева.

По данным Минтруда и соцразвития, с начала 2017 года на родину возвращено восемь детей.