В 2016 году кыргызстанцы отказались от 48 детей, все устроены в семьи других граждан КР. Об этом ИА «24.kg» cообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.

По ее словам, число отказников за последние годы сократилось. Специалисты министерства работают над воссоединением ребенка с биологической семьей.

«От детей отказываются и наши гражданки, пребывающие в миграции в России. По российскому законодательству матери при отказе от ребенка пишут заявление, в котором отмечают, поставить ли в известность ее биологических родственников или нет. Если женщина не хочет, чтобы родные узнали о ситуации, мы не ставим никого в известность. У нас же, в Кыргызстане, мы находим саму мать и работаем с ней, чтобы предотвратить отказ от ребенка», — добавила Жаныл Джумабаева.