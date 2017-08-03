В МИД КР рассказали ИА «24.kg», кто отреставрирует павильон «Кыргызстан» на ВДНХ в Москве.

В связи с тем, что павильон является объектом культурного наследия федерального значения Москвы, к выполнению подрядных работ допускаются только организации с российской лицензией.

Закупка проведена методом прямого заключения договора. Заявку подала одна фирма — ООО «Аграф», которая соответствует всем квалификационным требованиям. Выполнение работ оценили в 43 миллиона 790 тысяч 157 сомов.

Как сообщается на портале государственных закупок, деньги выделены ГП «Кыргыздипсервис» и инвесторами.

В настоящее время на ВДНХ идет реставрация существующих объектов и строительство новых. Работы планируется завершить в 2018 году. К этому времени отремонтируют 17 фонтанов и 37 исторических павильонов, которые по большей части не ремонтировались со времен их постройки.

После окончания реконструкции на месте заброшенных хозяйственных построек на ВДНХ появятся новые и современные отраслевые павильоны.