12:29
+32
USD 69.62
EUR 79.34
RUB 1.15
Общество

На ремонт павильона «Кыргызстан» на ВДНХ в Москве потратят 43,7 миллиона сомов

На ремонт павильона «Кыргызстан» («Биология») на ВДНХ в Москве потратят 43,7 миллиона сомов. Об этом сообщили на портале государственных закупок.

Объявление о ремонтно-реставрационных работах объявил «Кыргыздипсервис». Сметную документацию составило московское ОсОО «Научно-проектное реставрационное предприятие «Симаргл».

Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных услуг на сумму не менее 43 миллионов 790 тысяч 157 сомов. Закупку производят методом прямого заключения договора, так как выполняется творческий проект.
Ссылка:
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Осторожно: клопы! Опасные насекомые завелись в здании главного телеканала страны
Почему не объявлен тендер на местный уголь, объяснили энергетики
Верховному суду КР нужны кресла, защищающие сидящего от случайного опрокидывания
Санаторию «Кыргызское взморье» срочно понадобилось 5 тонн мяса
Войсковая часть № 2024 готовится к приему гостей и закупает для них подарки
Черную икру, конину, бараньи головы покупают для резиденции президента № 2
Правительству Кыргызстана срочно понадобились планшеты на 1 миллион сомов
Еще 3,5 миллиона сомов потратит ЦИК на баннеры
На ремонт депутатских машин потратят почти миллион сомов
Бишкекский горкенеш потратит на синхронный перевод 360 тысяч сомов
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Бизнес
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline