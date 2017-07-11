На ремонт павильона «Кыргызстан» на ВДНХ в Москве потратят 43,7 миллиона сомов

На ремонт павильона «Кыргызстан» («Биология») на ВДНХ в Москве потратят 43,7 миллиона сомов. Об этом сообщили на портале государственных закупок.

Объявление о ремонтно-реставрационных работах объявил «Кыргыздипсервис». Сметную документацию составило московское ОсОО «Научно-проектное реставрационное предприятие «Симаргл».

Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных услуг на сумму не менее 43 миллионов 790 тысяч 157 сомов. Закупку производят методом прямого заключения договора, так как выполняется творческий проект.