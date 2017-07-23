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Общество

Афиша на неделю: 24—28 июля

15 июля-20 августа. Выставка изделий ручной работы

Палата художественных ремесел КР приглашает на выставку лучших мастеров, где вы можете познакомиться с их творчеством и приобрести авторские работы. 

Аллея возле Музея изобразительных искусств города Чолпон-Аты.

20 июля-2 августа. Выставка индийского текстиля 

На выставке представлены сари, гобелены, скатерти, диванные подушки, коврики и т. д. Некоторые из известных технологий обработки тканей передавались от поколения к поколению и становились уникальным семейным ремеслом. 

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

24 июля-24 августа. Занятия по йоге 

В честь 70-летия независимости Индии и 25-летия установления дипломатических отношений с Кыргызстаном организован месяц бесплатных занятий по йоге. С собой иметь коврик или каремат. Подробности по телефонам 0556601513, 0776601513. 

Парк на пересечении проспектов Жибек Жолу и Молодой Гвардии, 8.30–12.00 (кроме выходных).

25 июля-12 августа. Выставка «Дочки-матери»

Представлен весь спектр работ наиболее известных и талантливых женщин, представляющих прикладное искусство, ремесла, дизайн одежды, живопись и графику. Работы многих из них — участники международных конкурсов и обладатели престижных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

25 июля. День любви и благодарения воде 

В этот день в одно и то же время люди отправляют позитивный посыл воде в виде двух фраз: «Я люблю тебя!», «Я благодарю тебя!» вне зависимости от того, где находятся. Подробнее 

17.00–17.05.

27 июля. Кинопремьеры 

«Взрывная блондинка» (боевик, триллер, детектив). Агент Лоррейн Бротон не просто мастер шпионажа: она сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем.

 

«Темная башня» (ужасы, фантастика, фэнтези). Наш мир не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону мифическая Темная башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение.

«Грейсфилд» (ужасы, фантастика, триллер). Три парочки проводят выходные в Грейсфилде в комфортабельном домике в лесу. Вдруг неподалеку в лесу падает метеорит. Конечно же они идут посмотреть на него и потрогать такую редкость, не подозревая, что скоро начнется веселье совсем другого рода.

«Стань легендой! Бигфут Младший» (мультфильм). Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов.

«2pac: Легенда» (драма, биография). Фильм посвящен жизни Тупака Шакура. Это правдивая история о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

«Роковое искушение» (драма). Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения.

27 июля. Бизнес-солонка: Как создать канал продаж в Интернете?

Управляющий партнер ведущего рекламного агентства в Интернете Айбек Куренкеев расскажет, как просто и быстро создать новый канал продаж через Всемирную паутину. 

Центр «Асанбай», 18.00.

27 июля-6 августа. Фестиваля «Оймо»

Более 120 ремесленников из разных стран выставят свою продукцию. Лучшие проведут мастер-классы для детей и взрослых, молодые дизайнеры продемонстрируют коллекции. На фестивальных площадках выступят деятели искусства и самодеятельные коллективы, пройдет торжественный парад гостей фестиваля. 

Аллея у кинотеатра «Ала-Тоо (Бишкек), центральная площадь (Чолпон-Ата), программа.

28 июля. Обсуждение книги 

Книжный клуб приглашает всех на очередную встречу по обсуждению книг. На этот раз выбрана книга Генри Марша «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии».

Парк имени Ататюрка, 19.00.
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