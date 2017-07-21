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Общество

В Кыргызстане отметят Всемирный день любви и благодарения воде

В Кыргызстане отметят Всемирный день любви и благодарения воде. Об этом сообщили в ОФ «Возрождение новой культуры «Эр-Тоштук».

По их данным, 25 июля в разных странах в одно и то же время люди делают позитивный посыл воде в виде двух фраз: «Я люблю тебя!», «Я благодарю тебя!».

«Основной целью акции, которая пройдет на южном берегу Иссык-Куля, является позитивный посыл воде в течение 5 минут, чтобы достичь у граждан страны сознания, способного сформировать новую модель жизни человека, где счастье является главным критерием успеха», — отметили организаторы.

Каждый желающий, где бы он ни находился, может сказать воде слова благодарности. «Вслух или мысленно говорите слова, которые пробуждают положительные эмоции в вашем сердце, вызывают искреннюю улыбку. Даже если рядом нет источника, обратите эти слова к себе», — посоветовали в ОФ.
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