Патрульная милиция. Очередная смена вывески, а реформы когда?

В Бишкеке под председательством президента страны состоялось заседание Совета безопасности. Главная тема — безопасность на дорогах Кыргызстана. Активисты уверены, что решить проблему можно путем реформирования Патрульной милиции. Чиновники придерживаются того же мнения.

Лидеры печального рейтинга

Статистика — вещь упрямая. И как бы в МВД ни пытались доказать, что число аварий на дорогах страны уменьшается, сравнение данных с соседними странами говорит об обратном. Кыргызстан — лидер по числу погибших и раненных в дорожно-транспортных происшествиях.

Если в 2007 году в Казахстане погибло 4 тысячи 365 человек, то в 2016 году их число составило 2 тысячи 390, то есть практически в два раза меньше. А вот Кыргызстан, к сожалению, похвастаться такими показателями не может. Кыргызстан — лидер по числу погибших в ДТП на душу населения.

До 2008 года Казахстан являлся абсолютным лидером по смертности на дорогах. Эстафету у соседа перехватил Кыргызстан в 2009 году и с тех не уступает лидерство. В Таджикистане смертность на дорогах в два раза ниже, чем в соседних Кыргызстане и Казахстане.

Взять деньги и искалечить других

Давайте признаемся: смена названий ГАИ — ГУБДД — ДПС — УПМ ничем не помогла для улучшения ситуации на дорогах. А ведь именно этим служба и должна по логике вещей заниматься. На практике этот орган вместе с МВД ежегодно возглавляет антирейтинги доверия и оба считаются одними из самых коррумпированных органов власти.

Согласно исследованию «Барометр мировой коррупции», проведенному в 2016 году, 48 процентов кыргызстанских семей при остановке сотрудниками ДПС/УПМ, платили взятку.

Более того, каждый второй в Кыргызстане считает коррупцию одной из трех главных проблем страны.

«Если в Кыргызстане общество и власти хотят ликвидировать дорожную коррупцию и сократить смертельные исходы в ДТП, то нельзя ограничиваться сменой наименований госорганов. Реформы должны существенно изменить состав и качество «гаишников», — уверены в инициативной группе «Граждане, требующие безопасный город».

В мире уже есть страны, который достаточно эффективно реформировали службу. Они полностью уволили существующий состав милиционеров, открыто и прозрачно набрали совершенно новых патрульных полицейских и обучили их. Зарплаты и соцпакет для патрульных полицейских стали достойными. А когда на улицы вышли новые дорожные полицейские в новой униформе, на автомашинах, улыбчивые, то это стало важным сигналом для всех — уровень доверия к ним рекордно вырос, а уровень коррупции свелся к минимуму.

В Кыргызстане не один раз принимали комплекс мер по реформированию органов внутренних дел. Но все зря. То воли не хватает, то денег.

Средств хватило только на то, чтобы купить нагрудные видео-жетоны для сотрудников ГУПМ. Они все разговоры записывают. Но какой с этого толк, если записи проверяют только в случае конфликтов?

Гражданские активисты для решения проблемы предлагают вывести сотрудников Главного управления патрульной милиции и его подразделений за штат в связи с изменением структуры. Взамен старых сотрудников создать новое Управление патрульной полиции. Его деятельность будет оцениваться по уровню доверия населения и сокращению ДТП.

Предлагается также объявить о конкурсном отборе в патрульные полицейские, провести его прозрачно с привлечением гражданского общества. При этом нужно сразу сообщить всем о том, каким будет минимальный размер заработной платы, что будет входить в социальный пакет. После набора конкурсантов необходимо обучить их в ускоренном режиме.

Новая патрульная полиция должна иметь новую униформу, интегрированную с центральной базой данных аппаратуру. Автомашины также должны быть оборудованы видеокамерами и мониторами с доступом к базе данных.

«Все это повлияет на изменение отношения населения к ним, но также облегчит работу полицейских. Записи с видеожетонов и патрульных авто должны ежедневно проверяться на предмет качества обслуживания и коррупционных рисков. Наконец, стоит регулярно проверять полицейских на заинтересованность в получении взяток и привлекать их к уголовной ответственности. Ожидание «провокаций» максимально сократит количество возможных взяток и вымогательств», — уверены гражданские активисты.

Что думает Совет безопасности?

Власти Кыргызстана, к слову, признали, что им пришлось прислушаться к рекомендациям гражданского сектора. Оно и понятно, все последние месяцы криминальные сводки только и пестрели сообщениями об ужасных авариях. То детей собьют и скроются, то машины столкнутся на крупных трассах и в итоге десятки погибших. Меры принимать нужно как можно скорее.

«Совет безопасности предложил преобразовать Главное управление патрульной милиции (ГУПМ) и внести соответствующие изменения в режим его работы», — рассказал вице-премьер-министр Жениш Разаков по итогам заседания Совбеза.

По его словам, предлагается исключить из обязанностей ГУПМ не свойственные службе функции. Его задачей будет исключительно обеспечение безопасности дорожного движения.

«Мы хотим, чтобы были разработаны механизмы качественного анализа причин и условий совершения ДТП для их дальнейшего искоренения. При наборе новых сотрудников в Патрульную милицию мы хотим использовать открытый комплекс. Будет создана программа подготовки и переподготовки сотрудников ПМ. Эти меры будут способствовать росту профессионализма», — рассказал Жениш Разаков.

Он поделился планами, согласно которым сотрудников ПМ оснастят планшетами с единой базой данных об автотранспортных средствах, водителях, ДТП и другой информацией.

Сотрудники смотрят техническое состояние автомобилей, участвуют в заседании комиссии по перепрофилированию авто. Это лишние функции. В лице ГУПМ мы должны получить хороший центр анализа причин дорожных происшествий. Хотим минимизировать контакт между водителем и сотрудниками. Этот подход даст нам возможность исключить практику изъятия прав. секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров

Идеи идеями, только вот реализация их вновь зависит от финансов. А их нет. Бюджет Кыргызстана традиционно дефицитный. А президент поручил детально прописать источники финансирования для каждого проекта по повышению эффективности безопасности дорожного движения. Власти тут же с радостью рапортовали: «Деньги есть. Потратим финансы, которые получим от продажи Megacom». Печально, но факт. Мы снова делим шкуру неубитого медведя. В прошлом году мы уже строили из средств от продажи сотового оператора дорогу Балыкчи — Корумду. Теперь вот порядок на дорогах за счет этих денег наводим.