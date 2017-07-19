Число заболевших ВИЧ в Кыргызстане ежегодно растет на 10 процентов. Эти данные озвучили в Министерстве здравоохранения.

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции увеличивается каждый год примерно на 10 процентов, — уточнили в Минздраве.

По состоянию на 1 июня 2017 года зарегистрировано 7 тысяч 427 ВИЧ-инфицированных жителей страны. Из них 7 тысяч 38 — граждане КР.

595 зараженных это дети, больных СПИДом насчитали 902.

«Чаще всего ВИЧ передается половым путем (в 51 проценте случаев в 2016 году). В 2011 году этот показатель составлял 31 процент», — отметили в ведомстве.

Число ВИЧ-зараженных растет среди женщин. Заболевание поражает в основном людей трудоспособного возраста — от 20 до 49 лет.