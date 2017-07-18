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Общество

Скандал вокруг Liglass Traiding. У этой компании в банке миллионов нет

Представитель чешского банка «Юникредит» Петр Плосек заявил чешским журналистам, что денег компании Liglass Traiding у них на счетах нет. Об этом сообщили СМИ Чехии.

Напомним, в пресс-службе Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования ранее сообщили, что у Liglass Traiding на счету есть 383 миллиона евро. Данные об этом компания представила на конкурс по малым ГЭС.

Однако чешские журналисты в этом сомневаются.

«Возникает вопрос, в каком из филиалов банка лежат деньги. Ведь представитель UniCredit Bank Czech Петр Плосек заявил, что через них не проходило ничего подобного», — говорится в сообщении.

При этом владелец компании Майкл Смелик опровергает любые обвинения.

«Я не знаю, откуда возникает такая информация и с какой целью. Мы участвовали в прозрачном процессе отбора, где двадцать независимых членов комиссии проверяли все представленные данные. Для каждой компании, которая участвовала в тендере, оценили сложность предложений. И мы победили», — цитирует чешская пресса Майкла Смелика.

Он также отверг предположение о том, что у компании недостаточно денег на такой огромный контракт.

«Мы гарантированно перечислим все деньги. В течение одного или двух дней мы дадим официальное заявление, ответим на вопросы», — заключил Майкл Смелик.
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