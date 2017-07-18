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Общество

На счету компании Liglass Traiding 400 миллионов евро. Странно, что умалчивали

На счету компании Liglass Traiding есть 383 миллиона евро. Эту информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Отмечается, что средства находятся на счету в чешском «Юникредит банке». В ГКПЭН подчеркивают, что такую информацию о своих финансовых возможностях представила сама Liglass Traiding во время тендера на малые ГЭС.

Более подробную информацию в ведомстве предоставить не могут, ссылаясь на коммерческую тайну проекта.

В ГКПЭН подтвердили, что представители Liglass Traiding уже приехали в Кыргызстан для детального изучения проекта строительства Верхненарынского каскада ГЭС. На следующей неделе в страну приедет и владелец компании, чтобы ответить на все вопросы журналистов.

Ранее журналисты Чехии выяснили, что  Liglass Traiding практически никому не известна в стране и  никогда не занималась проектами в гидроэнергетике. По их данным, эта фирма была практически банкротом.
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