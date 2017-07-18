Скандал вокруг Liglass Traiding. Требуют отставки Дуйшенбека Зилалиева

Гражданский активист Эдиль Байсалов написал открытое письмо премьер-министру и кандидату в президенты Сооронбаю Жээнбекову с требованием отправить в отставку глав Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева и Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

В своем обращении Эдиль Байсалов отмечает, что общественность была шокирована сообщениями чешской прессы и результатами расследований СМИ про фирму Liglass Trading. Оказалось, что эта компания всегда специализировалась на продаже мелкой стекольной продукции и не имеет никакого опыта в гидроэнергетике. А в последние годы она не работала вовсе.

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«В то время как общество Кыргызстана требует от власти ответить, как такой фирме могли предоставить право на строительство ГЭС, ваш подчиненный Дуйшенбек Зилалиев демонстрирует абсолютное непонимание серьезности ситуации и пытается превратить дело чуть ли не в шутку. В ответ на массовое возмущение граждан, он заявляет, что «соглашение — чисто хозяйственное, поэтому было бы глубоко неправильно, чтобы кто-то попытался его политизировать», — пишет Эдиль Байсалов.

Он напоминает, что СМИ и общество Чехии вот уже четвертый день обсуждают эту аферу и переживают, что Кыргызстан оказался обманутым их соотечественниками. А в Кыргызстане руководитель ГКПЭН говорит о том, что страна ничего не теряет.

«Именно из-за такого халатного и наплевательского отношения к собственным обязанностям, какое демонстрирует Зилалиев, наша страна и не развивается все эти годы. Неужели некому в правительстве объяснить таким людям, что каждый потерянный месяц развития сегодня нас отбрасывает на годы назад в мировой и региональной конкуренции в будущем? Что из-за его лени, самодурства и некомпетентности страна теряет миллиарды и миллиарды упущенной выгоды! Что каждый мегаватт непроизведенного электричества означает, что еще больше тысяч кыргызстанцев будут вынуждены искать работу не у себя дома, а за рубежом!» — негодует Эдиль Байсалов.

В опубликованных условиях конкурса на право строительства малых ГЭС четко и однозначно указано, что к участию в тендере допускаются только те юридические лица, которые «имеют опыт работы в строительстве гидроэлектростанций; владеют научно-методическими основами и стандартами в области строительства гидроэлектростанций; имеют собственные средства и/или возможность привлечения дополнительного финансирования, необходимого для строительства».

«Совершенно ясно, что ни по одному из этих критериев фирма Liglass Trading не отвечает требованиям конкурса. Она не должна была быть допущена ко второму этапу тендера. Кстати, не представляется возможным, чтобы компания Liglass Trading, в последний раз сдававшая отчет в официальные структуры Чехии в 2014 году, смогла предоставить Кыргызстану копию своих балансовых отчетов за последние три года. У нашей общественности есть все основания полагать, что и они также были сфальсифицированы», — уверен Эдиль Байсалов.

Он отмечает, что даже если согласиться подождать 50 дней реализации фантастического сценария по Верхненарынскому каскаду, то результаты конкурса по десяти малым ГЭС должны быть отменены уже сегодня.

«Вы должны немедленно отстранить от работы Дуйшенбека Зилалиева и директора Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, а также обратиться в компетентные органы для расследования всех обстоятельств процесса принятия решений, нанесшего огромный ущерб престижу страны, в том числе и на предмет коррупции и злоупотребления служебным положением. Самым важным вопросом, на который должен быть получен ясный и исчерпывающий ответ, является: на основании чего и кем именно было принято решение проигнорировать заключение МИД КР?» — предлагает Эдиль Байсалов главе кабмина.