11:39
+30
USD 69.43
EUR 79.50
RUB 1.18
Общество

Скандал вокруг Liglass Traiding. Требуют отставки Дуйшенбека Зилалиева

Гражданский активист Эдиль Байсалов написал открытое письмо премьер-министру и кандидату в президенты Сооронбаю Жээнбекову с требованием отправить в отставку глав Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева и Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

В своем обращении Эдиль Байсалов отмечает, что общественность была шокирована сообщениями чешской прессы и результатами расследований СМИ про фирму Liglass Trading. Оказалось, что эта компания всегда специализировалась на продаже мелкой стекольной продукции и не имеет никакого опыта в гидроэнергетике. А в последние годы она не работала вовсе.

Читайте по теме
Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект

«В то время как общество Кыргызстана требует от власти ответить, как такой фирме могли предоставить право на строительство ГЭС, ваш подчиненный Дуйшенбек Зилалиев демонстрирует абсолютное непонимание серьезности ситуации и пытается превратить дело чуть ли не в шутку. В ответ на массовое возмущение граждан, он заявляет, что «соглашение — чисто хозяйственное, поэтому было бы глубоко неправильно, чтобы кто-то попытался его политизировать», — пишет Эдиль Байсалов.

Он напоминает, что СМИ и общество Чехии вот уже четвертый день обсуждают эту аферу и переживают, что Кыргызстан оказался обманутым их соотечественниками. А в Кыргызстане руководитель ГКПЭН говорит о том, что страна ничего не теряет.

«Именно из-за такого халатного и наплевательского отношения к собственным обязанностям, какое демонстрирует Зилалиев, наша страна и не развивается все эти годы. Неужели некому в правительстве объяснить таким людям, что каждый потерянный месяц развития сегодня нас отбрасывает на годы назад в мировой и региональной конкуренции в будущем? Что из-за его лени, самодурства и некомпетентности страна теряет миллиарды и миллиарды упущенной выгоды! Что каждый мегаватт непроизведенного электричества означает, что еще больше тысяч кыргызстанцев будут вынуждены искать работу не у себя дома, а за рубежом!» — негодует Эдиль Байсалов.

В опубликованных условиях конкурса на право строительства малых ГЭС четко и однозначно указано, что к участию в тендере допускаются только те юридические лица, которые «имеют опыт работы в строительстве гидроэлектростанций; владеют научно-методическими основами и стандартами в области строительства гидроэлектростанций; имеют собственные средства и/или возможность привлечения дополнительного финансирования, необходимого для строительства».

«Совершенно ясно, что ни по одному из этих критериев фирма Liglass Trading не отвечает требованиям конкурса. Она не должна была быть допущена ко второму этапу тендера. Кстати, не представляется возможным, чтобы компания Liglass Trading, в последний раз сдававшая отчет в официальные структуры Чехии в 2014 году, смогла предоставить Кыргызстану копию своих балансовых отчетов за последние три года. У нашей общественности есть все основания полагать, что и они также были сфальсифицированы», — уверен Эдиль Байсалов.

Он отмечает, что даже если согласиться подождать 50 дней реализации фантастического сценария по Верхненарынскому каскаду, то результаты конкурса по десяти малым ГЭС должны быть отменены уже сегодня.

«Вы должны немедленно отстранить от работы Дуйшенбека Зилалиева и директора Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, а также обратиться в компетентные органы для расследования всех обстоятельств процесса принятия решений, нанесшего огромный ущерб престижу страны, в том числе и на предмет коррупции и злоупотребления служебным положением. Самым важным вопросом, на который должен быть получен ясный и исчерпывающий ответ, является: на основании чего и кем именно было принято решение проигнорировать заключение МИД КР?» — предлагает Эдиль Байсалов главе кабмина.
Ссылка:
просмотров: 1093
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал вокруг Liglass Traiding. В деле появились адвокаты по отмыванию денег
Скандал вокруг Liglass Traiding. Чиновники оптимистичны и не видят проблем
Скандал вокруг Liglass Traiding на Совете безопасности не обсуждали
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Эдиль Байсалов намерен подать в суд на Elektromed Elektronik
Алмазбек Атамбаев вполне мог себе позволить купить компанию в Турции
Эдиль Байсалов просит не сравнивать его с Алексеем Навальным
Эдиль Байсалов обвинил пресс-службу президента во лжи
Распредкомпании покупают «умные» счетчики по единым требованиям
На ТЭЦ Бишкека готовятся к пробному запуску второго агрегата
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;госдокументах стали использовать понятие &laquo;бабка&raquo; В Кыргызстане в госдокументах стали использовать понятие «бабка»
Бизнес
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017
Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от&nbsp;SHOP. O. KG Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP. O. KG