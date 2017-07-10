Мусорный полигон в Бишкеке закрывается. Новый построим

В Бишкеке закрывается мусорный полигон. Вместо него будет построен новый. Об этом сообщила мэрия столицы.

Сегодня чиновники муниципалитета подписали контракт о рекультивации городской свалки бытовых отходов.

Документ подписан между муниципальным предприятием мэрии Бишкека «Бишкекский санитарный полигон» и эстонской компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкеке».

Как отмечают в мэрии Бишкека, рекультивация существующей свалки позволит перевести территорию свалки в зеленую зону.

По проекту 50 процентов от суммы контракта финансируются за счет гранта Европейского союза, вторая половина — за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Сумма контракта составила 1 миллион 596 тысяч 900 евро.

Городская свалка действовала с 1978 года и была рассчитана на 400 тысяч жителей столицы. Сегодня в столице проживает более одного миллиона человек.

Ранее в мэрии обещали, что вместо мусорного полигона будет построен мусоросортировочный завод.