Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»

Президент страны анонсировал масштабный проект «Таза коом». Цели у властей амбициозные — сделать жизнь всех без исключения кыргызстанцев проще, удобнее, комфортнее и лучше. А заодно сэкономить бюджетные средства.

Правда, большой поддержки в обществе пока проект не нашел. «Таза коом» критикуют и подвергают сомнению великие замыслы его авторов.

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков, а именно он теперь головой отвечает за успешную и своевременную реализацию проекта, критику приветствует. Говорит, она помогает корректировать детали и сроки.

Мы тоже покритиковали «Таза коом», наши замечания услышали и согласились разъяснить.

Сегодня Сапар Исаков отвечает на вопросы ИА «24.kg».

— Где гарантия, что проект «Таза коом» реализуют хотя бы наполовину?

— В Южной Корее такой проект реализовывали 40 лет, в Эстонии — почти 20. Но время идет, появляются адаптивные программы. Фундамент уже весь выстроен. Например, раньше система «Умный дом» стоила $40–50 тысяч для одной квартиры, а сейчас это стоит $450–500. И если раньше ее делали неделю, то теперь на это уходит два часа, а то и меньше, то есть в сотни раз дешевле и быстрее. То же самое и с проектом «Таза коом». Определенная база ведь уже есть, так как в отдельных отраслях за последние годы велась работа по переходу на цифровое правительство. Однако это были разрозненные усилия. Наша задача - все это систематизировать и выстроить единую систему. Самое главное — у нас есть политическая воля и решимость руководства страны и всех ветвей власти реализовать проект.

Мы рассчитываем, что реализуем проект «Таза коом» в течение пяти лет. Сапар Исаков

В направлении государственного управления «Таза коом» состоит из двух частей. Первая — это оптимизация государственных расходов и внедрение «Таза коом» в госструктурах. Вторая часть — предоставление всех видов госуслуг через портал.

В течение пяти лет мы рассчитываем, что порядка 80 процентов услуг будут предоставляться через госпортал. До этого мы проведем Интернет в каждое село и построим центры обслуживания населения в каждом айыл окмоту.

— Что из себя будет представлять этот портал?

— Он будет предоставлять услуги для юридических и физических лиц. В разделе об услугах физическим лицам можно будет найти данные по всем аспектам жизни человека с момента рождения. Все документы в течение жизни можно будет получать онлайн через компьютер или смартфон, не выходя из дома.

Приведу только один пример. Мы хотим сделать электронные очереди в детские сады и школы, чтобы процесс приема детей проходил в автоматическом режиме. Госпортал будет регулировать очереди в школы и детсады и заполняемость. Также ребенок будет автоматически зачисляться в школу, а родителям придет извещение об этом.

— Но это будет работать только для тех, у кого есть прописка в определенном регионе. А как быть с желанием родителей отправить ребенка в другую школу, например, в 61-ю?

— Если человек хочет устроить ребенка в определенную школу, то он снова встает в электронную очередь. Когда до его ребенка доходит очередь, приходит приглашение сдавать вступительные экзамены в эту школу.

— А как быть с внутренними мигрантами?

— Да, согласен, у внутренних мигрантов могут быть сложности на первом этапе, пока они не сделают хотя бы временную прописку. Прописка — это требование для каждого гражданина страны. И нужно его соблюдать, так как это позволяет государственным и муниципальным органам планировать работу. Например, со школами сложная ситуация в новостройках, так как мы точно можем не знать, сколько детей там проживает и действительно учится. И наш проект «Таза коом» поможет. С теми, кто, например, приезжает из регионов, живет здесь совсем в тяжелых условиях и не может сделать прописку, мы тоже будем работать и помогать.

Фото пресс-службы президента КР.

— Это все красиво и хорошо на бумаге. А где гарантия, что проект не похоронят сразу же после президентских выборов?

— Программа «Таза коом» будет ключевым компонентом Национальной стратегии устойчивого развития-2040 (НСУР-2040). В ее составление вовлечены все ветви власти, представители общественности и частного сектора, а также всех фракций Жогорку Кенеша. Когда Жогорку Кенеш примет НСУР-2040, это послужит гарантией того, что проект не остановится, так как депутаты и общественность будут отслеживать реализацию стратегии.

Мы уже рассказали гражданам обо всех аспектах проекта и сути проекта — это повышение уровня их жизни. Мы для того и сделали такую масштабную информационную кампанию, чтобы потом не было пути назад. И если следующий президент или премьер-министр решат отозвать проект, то люди не позволят и потребуют продолжения реформ.

— Вся система «Таза коом» завязана на создании единой базы данных обо всех аспектах жизни человека. Но как это соотносится с реальностью, если у нас даже список избирателей не могут создать единый? Если базы данных министерств и ведомств разнятся на сотни тысяч?

— Взаимодействие между ведомствами будет происходить на базе системы «Тундук». Она объединит базы данных всех министерств и ведомств, независимо от того, на какой площадке они созданы и на каком программном языке написаны. За счет этой системы, например, отпадет необходимость получать какие-то справки у одного ведомства, чтобы сдать эту информацию в другое. Госорганы сами будут автоматически обмениваться из баз данных нужными сведениями.

В первую очередь все услуги по проекту «Таза коом» смогут получать граждане, которые сдали биометрические данные.

Их данные уже есть на портале. Они могут ставить электронную подпись и получать нужную услугу. Те, кто не сдавал биометрику, смогут обратиться в Центры обслуживания населения, которые мы планируем открыть в каждом селе. Там гражданам будут помогать и за них все заполнят. Там же им предложат сдать биометрику и предоставят вариант выбора, где они хотят получить услугу.

— Чем отличается «Таза коом» от аналогичных проектов в соседних государствах, но с менее громкими амбициями?

— Подобную цифровую трансформацию осуществляют несколько стран мира. Наши партнеры по Евразийскому союзу — Россия и Казахстан — также активно разрабатывают программы по переходу на цифровую экономику. В мире существует группа самых передовых цифровых стран мира Digital5 или «Цифровая пятерка», которая включает Эстонию, Южную Корею, Израиль, Великобританию и Новую Зеландию. Это, как и Кыргызстан, небольшие страны, не имеющие больших природных ресурсов. Мы ставим целью войти в группу Digital5 и делаем ставку на развитие экономики, основанной на знаниях и человеческом капитале.

Наша программа строится с учетом наших особенностей – поэтому программа называется не «Умная страна», как в других государствах, а «Таза коом», где в первую очередь обеспечивается открытость, прозрачность, подотчетность государственных органов. Сапар Исаков

— Одна из составляющих проекта «Таза коом» — проект «Безопасный город». Реализация проекта буксует много лет, стороны погрязли в судебных разбирательствах, обещанных камер и контроля так и нет. Как мы можем браться за масштабный проект, если даже один его пункт выполнить не можем до сих пор?

— Мы планируем построить не просто «Безопасный город», а будем строить «Умный город». В первую очередь умные города в Кыргызстане будут реализовываться в Оше и Бишкеке и будут включать такие компоненты, как «Безопасный город», наряду с «умным освещением», «умными парковками», «умным ЖКХ » и т. д.

В целом для реализации проекта нам нужно работать с бизнесом по формату государственно-частного партнерства. Сейчас нам надо усовершенствовать регулятивную основу и внести некоторые поправки в законы о ГЧП и инвестициях. Конечно, реализацией проекта должны заниматься публичные компании с международным опытом реализации аналогичных проектов в других странах. По такому принципу ГЧП мы можем реализовывать по большим и малым проектам.

«Таза коом» нельзя реализовать без участия бизнеса. Проекты, где есть рентабельность, должен внедрять частный сектор — привлекать инвестиции, разрабатывать ноу-хау, а самое главное — создавать рабочие места. А государство должно обеспечивать благоприятные условия для развития бизнеса и инвестиций.

— Как соотносится «Таза коом» с реалиями Кыргызстана? Ваши критики говорят о том, что для начала не мешало бы улучшить уровень жизни в стране и обеспечить доступ всех ее граждан к благам цивилизации, а уже потом говорить об IT-технологиях. Не считаете ли вы, что инициатива оторвана от реальности?

— «Таза коом» как раз и запускается для повышения уровня жизни наших граждан и для улучшения условий для развития частного сектора. Для достижения поставленных целей мы должны проводить реформы в системе госуправления.

Подсчеты говорят о том, что только за счет оптимизации системы госзакупок и полного ее переведения в электронный формат мы сэкономим до 10 миллиардов сомов.

И это только один компонент. Представляете, сколько можно сэкономить в целом на проекте? На эти деньги можно строить больницы, садики, школы, линии электропередачи.

Мы хотим внедрить эффективное управление, и путем автоматизации процессов обеспечить равные условия всем. Все, вне зависимости от статуса, должны следовать единым правилам.

Наша задача сделать так, чтобы в системе не оставалось лазеек.

Умными городами государство должно владеть, но не обязательно управлять. Это должны делать профессиональные компании. Сапар Исаков

— Как будут защищены данные, которые предполагают использовать в проекте?

— Защита персональных данных — это самый ключевой компонент программы. Поэтому одними из первых проектов в рамках «Таза коом» будут изготовление платежного шлюза и системы криптования данных. Задача проекта «Таза коом» - чтобы индивидуальная информация и вся система переговоров госорганов и передачи данных была защищена.

Мы рассчитываем уже к октябрю показать первые результаты, и люди увидят эффект.

— Где гарантия защиты персональной информации, если проект будет реализовываться за счет иностранных государств, и рассматривается ли возможность воплощения в жизнь на базе китайской China Teleсom?

— China Telecom не имеет никакого отношения к этому проекту. Они три года назад сделали технико-экономическое обоснование проекта. Они свою работу сделали и ушли. Они нам посчитали, сколько мы можем сэкономить за счет реализации проекта «Таза коом».

Мы не говорим, что откроем иностранным партнерам полный доступ к информации. Такого не будет, потому что главный замысел проекта в том, что система будет максимально безопасной и защищенной. Сапар Исаков

— Президент активно предлагает вложиться в проект самым разным международным финансовым институтам и государствам. Как будем соблюдать баланс интересов? На каких условиях нам дадут деньги на «Таза коом»? Если часть средств будет кредитами, что будем делать в случае резкого роста курса доллара?

— Мы не собираемся брать много кредитов для реализации «Таза коом». Есть несколько источников финансирования. Во-первых, финансовые расходы на реализацию проекта частично будут покрыты за счет оптимизации расходов бюджета. Во-вторых, это будут инвестиции частного сектора. Сейчас ведутся подсчеты по рентабельности отдельных компонентов и проекта в целом. В-третьих, мы рассчитываем на грантовую поддержку наших международных партнеров по развитию.

Львиная доля расходов по «Таза коом» будет покрываться за счет реализации рентабельных для бизнеса проектов.

— Некоторые местные эксперты начали обсуждать данные о том, что проект интересен и США. И с его помощью Штаты попытаются осуществить третью революцию. Как вы можете прокомментировать эту информацию?

— В этот проект могут вложиться любые наши партнеры по развитию, но на условиях, которые соответствуют национальным интересам страны. Никаких политических или нестандартных условий, которые противоречат нашему законодательству, мы не приемлем. Это для нас принципиально важно.