Таза коом.kg: когда сытые голодных не разумеют

Жители Бишкека не раз слышали о национальном проекте «Таза коом». Сегодня, когда в стране развернулась его широкомасштабная PR-кампания, журналист ИА «24.kg» решила внимательнее изучить проект, который его создатели называют чуть ли панацеей от всех наших бед.

Красивая обертка…

«Таза коом» - ключевой компонент Национальной стратегии устойчивого развития страны–2040, основанный на человеческом капитале и инновациях без ущерба окружающей среде. По мнению авторов, его реализация повысит эффективность работы госорганов на основе автоматизации процессов, внедрения принципов прозрачности и новых технологий в различные сферы. В итоге это обеспечит устойчивое развитие цифровой экономики для мобильного и гибкого государства, способного оперативно реагировать на любые современные вызовы. Просто прекрасно!

Судя по описанию проекта, для бизнеса откроются новые рынки сбыта, вырастут прибыль и конкурентоспособность. Для простых людей проект сулит сокращение бедности и неравенства доходов, создание новых рабочих мест, удобные и оперативные госуслуги, безопасность.

Суровая действительность

Однако в реальности такие характеристики качественной жизни, как наличие высокоскоростного Интернета, цифровых технологий, государственных услуг, которые получаешь одним нажатием клавиши, не выходя из дома, безжалостно разбиваются о суровую реальность. Поэтому хотелось бы уточнить, знают ли разработчики «Таза коом», что в регионах очень высокий процент населения не имеет доступа к чистой питьевой воде? Знают ли они о том, что в стране катастрофически не хватает школ и дети учатся в палатках? Догадываются ли, что в Кыргызстане при высоком уровне рождаемости очень мало детских садов и многим семьям не хватает на самое элементарное? Впрочем, это далеко не все вопросы к авторам проекта. Оставим их чиновникам, а сами поговорим вот о чем.

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Известно, что наша страна всего чуть более ста лет назад (а это для истории совсем короткий период) находилась в своем развитии на стадии смешанных формаций – первобытнообщинного с феодальным строем. Огромный рывок произошел благодаря Октябрьской революции в России, которая позволила нам перескочить в эпоху социализма, минуя капиталистическую фазу.

К сожалению, после развала СССР за последние 25 лет страна в некоторых параметрах вернулась к родоплеменным отношениям. Это если брать за основу марксизм.

Но есть и другие теории, например волновая концепция развития человечества американского философа, социолога и футуролога Элвина Тоффлера. В ней обозначены три стадии развития общества: доиндустриальная (или аграрная), индустриальная и постиндустриальная.

Согласно учению, в первой фазе, когда человечество перешло от охоты на животных и собирания ягод, произошла аграрная революция. Люди занялись земледелием и одомашниванием животных. То есть человек перестал зависеть от природы и стал зависеть от своего труда.

С развитием аграрного сектора наступила эра индустриального развития человечества. При ее высшей фазе, утверждает автор, десять процентов населения обеспечивают продуктами питания 90 процентов жителей Земли. Именно это мы и наблюдаем в настоящее время в развитых странах.

По окончании этих фаз наступает постиндустриальное, или информационное общество, в котором на первый план выходят информационные технологии. Вот лишь некоторые из них: это 3D-принтеры, различные гаджеты, Интернет…

Имея в загашнике эти крохи, мы затеваем проект «Таза коом», который, как предполагается, должен привести нас сразу к третьей фазе развития, минуя две предыдущие.

И вот здесь хочется задать очередной вопрос авторам проекта: понимаете ли вы, что лишь тот человек оценит усилия государства, гарантирующего ему стремительное получение госуслуг за одно нажатие клавиши на компьютере, который, как минимум, имеет сам компьютер, деньги на Интернет, чтобы им пользоваться, ну и жилье, где этот компьютер должен стоять. Не будем говорить о расходах на еду и одежду, вероятно, авторы проекта предполагают, что у всех наших граждан зарплата позволяет такие расходы.

Ну молодцы, оптимисты, хоть и далеки от жизни.

Все познается в сравнении

А жизнь наша, увы, насыщена массой проблем, которые государство и призвано решать. И от того что у нас в каждом доме вдруг (!) появится широкополосный 4G Интернет, безлимитный доступ к нему, ямы на дорогах не исчезнут, куры нестись чаще, а коровы давать больше молока не станут.

Эксперты в области высоких технологий разделяют наши опасения и считают, что начинать надо с иного: заниматься образованием, решать проблемы здравоохранения.

Не решив их, сразу говорить о космических технологиях… Это пахнет Нью-Васюками. Таалайбек Джумадылов

По его словам, все это напоминает сцену из известного сатирического произведения.

«Когда впервые заговорили о том, что Кыргызстан станет информационным хабом Центральной Азии, соединяющим ветви из Европы, Азии и Ближнего Востока, то предполагали, что крупнейшие интернет-провайдеры, зарабатывающие сотни триллионов долларов, ринутся к нам… Им что, делать нечего? Один сидит в Пекине, другой в Вашингтоне, и оба думают, а не провести ли мне интернет-трафик через Кыргызстан? Ну это же бред», - делится своим мнением Таалайбек Джумадылов.

По его словам, то ли по незнанию, козыряя этим модным словом HUB, его путают с понятием транспортный хаб.

«Информационный хаб - не вопрос географического расположения страны», - считает эксперт.

По мнению Таалайбека Джумадылова, это скорее вопрос дата-центров, IT-специалистов, политической стабильности, предсказуемости, уверенности инвестора в том, что в случае возникновения ЧС здесь не возникнет ИГИЛ.

«Повторюсь, совершаются многомиллиардные, многотриллионные сделки… Вы можете себе представить, чтобы банковские системы электронных платежей, такие как SWIFT или MasterCard, через нас платежи сделали?» - задается он вопросом.

Реализация столь амбициозной инициативы предполагает наличие подготовленного и мобильного человеческого потенциала.

Для этого потребуется доступ к образовательным ресурсам и консолидация усилий для повышения интеллектуального потенциала страны. В планах поднять качество образования в стране на совершенно новый уровень. По сути, говорить о Кыргызстане как «информационном хабе» - это все равно, что предположить, что все товары или самолеты, которые перемещаются из Центральной Азии в Европу, будут пересекать нашу страну транзитом.

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По словам главы правительства Сооронбая Жээнбекова, проект призван интегрировать все территории республики и предоставить равные возможности всем кыргызстанцам. Все IT-специалисты не против, но не понимают, что имел в виду премьер-министр.

По их мнению, для того чтобы как-то соединяться между странами, расширять пропускную способность передачи данных, есть магистральные линии. Но хватит ли их?

«Скорей всего, придется кинуть подземный кабель во все страны, с которыми граничим, спутников же своих нет. Их можно купить, так как цена относительно масштабов небольшая, но для сопровождения его здесь потребуются деньги и человеческий потенциал, которых нет. Аренда спутника? Смысла нет, так как станем зависимыми от собственника оборудования», - говорят эксперты.

Smartcity нам только снится

Немного смущают и восторги по поводу того, что вот-вот заживем в «умном» городе. Поверьте, мы обеими руками за то, чтобы Кыргызстан стал локомотивом и передовым флагманом в сфере информационных технологий, но нужно же реально оценивать ситуацию и правильно расставлять приоритеты.

Всем давно понятно, что установленные на дорогах страны камеры – это всего лишь приборы фиксации нарушений. А «умный» город в первую очередь обеспечивает безопасность населения на всех объектах жизнедеятельности. Когда искусственный интеллект (система) самостоятельно принимает решение в зависимости от ситуации, без вмешательства человека.

Например, на центральном перекрестке столицы произошло ДТП, система зафиксировала и в случае необходимости сделала вызов врачей. На Станции скорой помощи находят близлежащий профильный экипаж, и ему по GPS-спутнику сообщается о ситуации. Далее система подает сигнал в Управление патрульной милиции, и если кого-то из участников ДПС зажало в авто, то сигнал направляется и в службу спасения.

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Помимо этого, система должна просигнализировать и в больницы, чтобы приготовили места в зависимости от характера травм – хирургическое, реанимационное или ожоговое отделение, если возник пожар, то сообщение должно прийти и в МЧС. Не забываем элементарное - система должна зафиксировать виновника ДТП, идентифицировать транспортное средство, госавтономер и водителя.

А если, тоже как пример, в 15-этажном доме отключился лифт, система должна обратиться в центр реагирования, сообщить, что по такому-то адресу проблемы. Незамедлительно дается сигнал лифтовому хозяйству, энергетикам. «Умный город» - это незамедлительное реагирование на чрезвычайную ситуацию.

Вы действительно верите, что через несколько месяцев мы заживем в «умном» городе? Это у нас в Бишкеке, где по три месяца из-за замены труб улицы стоят раскопанные? Три месяца! О каком «умном» городе идет речь? А может, для начала решить продовольственную безопасность страны, поднять экономику?

«Мы же яблоки покупаем польские, аргентинские и китайские, почему эти 300 миллионов не потратить на строительство логистических центров или плодоовощных баз? Почему фасоль не покупаем у таласцев? Фасоль в Европе стоит в 6 раз дороже закупочной цены. Помидоры у нас ташкентские, сыры, масло и колбаса - белорусские, растительное масло - казахское или российское», - возмущается Таалайбек Джумадылов.

И действительно, какой бы ни была хорошей программа «Таза коом», она не построит дома, человека не прооперирует, зуб ему не вырвет.

«Сначала сделайте так, чтобы пассажирский поток не пересекался с транспортом, постройте подземные или воздушные переходы. Вы сделайте их привлекательными, чтобы там было чисто, светло и безопасно. Наведите порядок в жизненно важных сферах, а потом уже говорите о «Таза коом», - считает Таалайбек Джумадылов.

И в самом деле, сколько можно морочить кыргызстанцам голову? Со времен Аскара Акаева в стране пытаются внедрить нечто подобное. Каждый раз выделяются огромные гранты, пишутся многочисленные проекты, и ни слова о том, как все это реализовать. На Западе все это внедрено уже с 80-х годов прошлого века, но никто не кричит об этом как о национальном проекте.

Давайте не забывать, что информационные технологии - всего лишь вспомогательное звено для эффективного управления сельским хозяйством, индустрией, для получения и облегчения доступа услуг. Это всего лишь инструментарий. И никогда IT-услуги не заменят продукты, одежду, тепло в доме и качественную медицину.