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Общество

Скандал в школе № 61. Учитель уверяет, что не трогал школьницу

Ведется следствие по жалобе матери ученицы столичной авторской физико-математической школы № 61. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По их данным, родительница написала заявление о том, что учитель во время занятий якобы потрогал ее дочь. «Педагог заканчивал учебный год, объявлял, кто какие оценки получил. В это время все ученики столпились, он попросил их сесть за парты. Сам учитель говорит, что не трогал и не домогался школьницы», — отметили в ГУВД.

Учитель — мужчина 1971 года рождения. Следствие устанавливает, что было на самом деле. Опрашивают учеников, видели ли они, какие отношения были между учителем и школьницей. «Возможно, ей просто что-то не понравилось. У учащихся бывают неприязненные отношения с педагогами», — предположили в управлении.

Накануне сообщали, что ученица 8-го класса в слезах позвонила маме с жалобой на учителя географии. После они написали заявление в Первомайский РОВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52782/
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