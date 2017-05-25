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Происшествия

В столичной школе № 61 снова скандал: учителя заподозрили в педофилии

Пользователь Facebook Данияр Абдыбеков сообщил, что учитель географии столичной авторской физико-математической школы № 61 подозревается в педофилии.

«Ученица 8-го класса в слезах позвонила маме, написали заявление в Первомайский РОВД. Периодически были жалобы от разных учениц на этого педагога. Преподавательский состав заступается за учителя», — говорится в сообщении.

Директор школы Юрий Низовский комментировать ситуацию отказался.

По словам начальника столичного управления образования Сауле Мейрмановой, начато служебное расследование. «Мы крайне расстроены подобным. Вчера был урок в первой смене в 11.00. Учитель географии выставлял оценки. Никаких конфликтов во время занятий не было. А в 15.30 родительница пришла со следователем. Директор школы характеризует учителя как опытного педагога, он давно там работает. Сегодня в 17.00 следователь вызывает учителя», — сказала она ИА «24.kg».

При этом в управлении не подтверждают факт того, приставал ли учитель к школьнице. «Директор узнал об этом, когда пришел следователь. Будем выяснять», — отметили в ведомстве.

Зимой 2016-го руководство этой школы обвинили во взяточничестве, а одну из учителей — в избиении ребенка. Однако эта информация не подтвердилась, уголовное дело возбуждать не стали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52729/
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