Правозащитникам не нравятся поправки в закон о выборах президента

Представители Коалиции «За демократию и гражданское общество» раскритиковали поправки, внесенные в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», в части, касающейся прав наблюдателей.

По их мнению, депутатская инициатива направлена на лишение права наблюдателей от гражданских организаций на обжалование решений, действий избирательных комиссий. Предлагается сведение роли тех, кто мониторит выборный процесс, к роли статистов, которые будут безучастно и молча наблюдать за нарушениями в случае их возникновения в день голосования.

Коалиция за демократию и гражданское общество призывает депутатов отклонить данные изменения, так как это негативно отразится на качестве наблюдения на президентских выборах в целом. Коалиция "За демократию и гражданское общество"

Напомним, из закона в части, касающейся прав наблюдателей (статья 9), депутатами ЖК изъяты два подпункта: «Наблюдатели вправе свободно передвигаться и присутствовать на любых участках референдума и на заседаниях избирательных комиссий» и «Наблюдатели вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействия) избирательной комиссии, в которую они направлены»…