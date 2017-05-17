Проведение выборов президента 15 октября депутаты поддержали во втором чтении

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о выборах президента Кыргызстана.

Отмечено, что очередные выборы президента проводят в третье воскресенье октября года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он избран. Их назначает Жогорку Кенеш не позднее чем за 4 месяца до дня выборов. Исходя из этого голосование может состояться 15 октября 2017 года.

Кандидат на должность президента после проверки представленных документов и до регистрации должен внести на специальный счет Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов залог в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя (1 миллион сомов) из личных средств либо из средств избирательного фонда.