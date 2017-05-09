Красный Полумесяц собирает гумпомощь для пострадавших в Узгене

Национальное общество Красного Полумесяца (НОКП) организовало кампанию по сбору финансовой и гуманитарной помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгене, а также пострадавшим в результате серии землетрясений, произошедших в Чон-Алайском районе Ошской области.

По предварительной информации от МЧС КР, а также от Команды реагирования на бедствия Красного Полумесяца Кыргызстана, во время землетрясений пострадали четыре населенных пункта Чон-Алайского района: Шибе, Карамык, Кара-Тейит, Чулук. В итоге в различной степени пострадали тысяча жилых объектов и пять социальных учреждений (стационарная больница, ФАП, мечеть, школа, роддом).

МЧС КР предоставило 544 палатки для пострадавшего населения. Жителям требуются финансовые средства для ремонта и постройки домов, а также продукты питания и гигиенические наборы.

Накопительные счета для помощи пострадавшим в Ошской области:

ОО Национальное общество Красного Полумесяца КР.

ИНН : 02111201210065

МФО 111002 Филиал ЗАО «Банк Азии»

р/с № 1110200030000828

ОКПО 27940636

Код платежа: 55102000

Элсом: 0558 08 05 57

Сбор гуманитарной одежды, продуктов питания по адресу: город Ош — офис Красного Полумесяца Кыргызстана, ул. Баялинова, 3.

Также пункты сбора гуманитарной помощи имеются во всех областных представительствах Красного Полумесяца Кыргызстана.