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Происшествия

МЧС Кыргызстана обследует пострадавшие от землетрясения села

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана обследуют пострадавшие от землетрясения села. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, уже проверен 281 жилой дом. Предварительно установлено, что 66 строений пришли в аварийное состояние. В 215 домах имеются мелкие трещины. Также обследовано шесть социальных объектов, из которых четыре пришли в аварийное состояние (два здания ФАП, «Кыргызпочтасы» и школа).

Кроме того, в горной местности произошел обвал камней, погибло 110 овец.

В район ЧС выехал министр Кубатбек Боронов. Жители в пострадавших селах устанавливают палатки и юрты рядом с жилыми домами.

По информации Института сейсмологии КР, за сутки произошло 6 подземных толчков силой в 4–4,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51117/
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