30 апреля в Кыргызстане объявлено днем траура по погибшим под оползнем в Узгене. Соответствующий указ сегодня подписал президент Алмазбек Атамбаев.

«29 апреля 2017 года в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области произошел сход оползня, повлекший человеческие жертвы. Трагедия унесла жизни наших граждан. Для всего народа Кыргызстана это тяжелая утрата. Государственными органами проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким. Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляется объявить 30 апреля 2017 года днем траура в Кыргызской Республике», — говорится в документе.

В день траура на всей территории республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом указано приспустить государственные флаги КР.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Правительству совместно с органами местного самоуправления поручено оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

Сегодня рано утром в селе Аюу сошел оползень. Под завалами земли остались 24 человека.