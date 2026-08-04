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Общество

Китайская компания запустит спутник Samarkand-2028

Китайская Star Vision осуществит 5 августа запуск гиперспектральных спутников дистанционного зондирования Земли Samarkand-2028 и Lampung-1. Об этом сообщает Gazeta.uz.

По ее данным, на борту Samarkand-2028 установлен модуль искусственного интеллекта, разработанный специалистами Uzcosmos.

Он позволит выполнять обработку гиперспектральных данных непосредственно на орбите, значительно повысив эффективность дистанционного зондирования Земли.

Полученные данные планируется использовать в сельском хозяйстве, экологии, мониторинге природных ресурсов и других направлениях.

Ракета-носитель для доставки спутников уже находится на борту стартового судна и направляется к месту запуска.

Название Samarkand-2028 выбрано в честь решения о проведении Международного астронавтического конгресса (IAC) в Самарканде в 2028 году.

Узбекистан работает над запуском первого научного спутника формата 6U в 2028 году. Он будет назван в честь ученого и правителя Мирзо Улугбека. Прорабатывается также отправка в космос первого космонавта страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384060/
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