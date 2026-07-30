Microsoft без спроса устанавливает на Windows 11 функцию распознавания лиц

Пользователи Windows 11 начали замечать на своих компьютерах новое приложение OneDrive Photos, появившееся без предварительного анонса или явного согласия на установку. Программа распространяется через фоновые обновления операционной системы и магазина Microsoft Store, автоматически разбирая все фотографии на жестком диске.

Поводом для критики стало не само использование технологий распознавания лиц — подобные функции уже применяются в сервисах Google, Apple и предыдущих продуктах Microsoft. Пользователей возмутил способ распространения приложения: часть из них заявляет, что утилита появилась без отдельного уведомления и выбора при установке.

В Microsoft утверждают, что данные, используемые для распознавания лиц, обрабатываются локально на устройстве и не передаются сторонним сервисам.

При этом пользователи также обратили внимание на ограничения в управлении приложением. По их словам, OneDrive Photos тесно связано с облачным сервисом OneDrive, из-за чего удалить его отдельно может быть затруднительно. Кроме того, приложение может получать доступ к локальным папкам с фотографиями даже без входа в учетную запись Microsoft.

Журналисты Decrypt направили запрос в Microsoft с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа компании не последовало.