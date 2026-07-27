В канун ВИК. Экс-депутат Карганбек Самаков выпустил книгу «Кодекс кочевников»

Бывший депутат Жогорку Кенеша Карганбек Самаков сообщил о том, что выпустил книгу «Кодекс кочевников».

По словам экс-нардепа, главная цель книги — стать источником вдохновения для кыргызского народа, пробудить любовь к подлинным национальным ценностям, воспитать уважение к природе, укрепить нравственные ориентиры и послужить надежным руководством, способным помочь руководителям принимать мудрые и взвешенные решения.

«Это мой подарок людям, обладающим сильным национальным духом, тем, кто интересуется историей и родословной кыргызского народа, ценит традиционные нравственные ценности, чтит своих героев, знает прошлое и стремится уверенно идти в будущее, сохраняя любовь к своей Родине.

Невозможно вместить все национальное духовное наследие в одну книгу — оно безгранично и глубоко, подобно океану. Поэтому содержание книги основано на великом эпосе «Манас», наставлениях и заветах выдающихся святых, мудрецов и мыслителей нашей истории, а также на трудах известных ученых, исследовавших это богатое наследие. В эпоху глобализации я стремился оставить будущим поколениям бесценное наследие, доставшееся нам от предков, и внести свой вклад в сохранение и развитие духовных основ нашего народа», — отметил автор.

«Кодекс кочевников» издан на кыргызском языке и на английском языке.

Карганбек Самаков добавил, что эта книга посвящается гостям Всемирных игр кочевников и всему кыргызскому народу.

По его словам, на создание этой книги ушло почти два года напряженной работы и в ближайшее время будут представлены презентационные видеоролики.

«Одной из главных целей создания книги является поддержка доктрины «Унгужол» президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, а также ее выпуск в рамках Всемирных игр кочевников. Это книга, объединяющая прошлое, настоящее и будущее нашего народа.

Сегодня наш народ, особенно молодежь, постепенно утрачивает знание кыргызских традиций, нравственных ценностей и норм поведения. Поэтому в книге собраны сведения, которые имеют особую ценность и большое значение для Кыргызстана», — отмечает автор.