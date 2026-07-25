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Общество

Около 2 миллионов сомов потратит театр «Манас» на поездку в Турцию

Кыргызский национальный театр «Манас» объявил тендер на организацию поездки в Турцию для победителей конкурсов.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 1,8 миллиона сомов.

Поездка предварительно состоится с 1 по 10 октября. В заявке предусмотрены экскурсии по Стамбулу, Бурсе, Памуккале, Каппадокии, Анкаре, проживание — в четырех- и пятизвездочных отелях.

Театр, напомним, создан в сентябре 2021 года для сохранения, распространения и популяризации эпоса «Манас», а также малых эпосов и творчества сказителей (манасчи, дастанчи). Указом президента в 2022-м учреждению придан статус национального.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382908/
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