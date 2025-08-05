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Общество

Во время рейда в республике задержали более тысячи пьяных водителей

Фото МВД КР. Сотрудники ГУОБДД МВД КР

В Кыргызстане в результате масштабного рейда было выявлено более 86 тысяч нарушений ПДД, в том числе 1 тысяча 185 случаев вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

По данным ведомства, с 8 июля по 3 августа проведен республиканский рейд под названием «За рулем».

Среди выявленных нарушений правил дорожного движения:

  • 1 тысяча 185 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;
  • 283 водителя допустили грубое нарушение — автохулиганство;
  • 1 тысяча 753 водителя выехали на встречную полосу движения;
  • 326 водителей управляли транспортным средством без соответствующих документов;
  • 533 водителя имели незаконную тонировку.

Также за грубые нарушения ПДД 6 тысяч 555 автомобилей водворены на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338532/
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